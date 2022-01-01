З України в РФ привезли окупанта, вбитого своїми ж офіцерами
Сьогодні, 15:48
«Вони його били-били і потім убили, застрілили» - дружина окупанта розповідає, як привезли вбитого власними офіцерами солдата.
Про це повідомляють в ГУР Міноборони.
В перехопленні дружина російського окупанта простить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Радить звернутися до матері, у якої зв’язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.
Потім розповідає історію про свою знайому у якої сина вбили в Україні:
«Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований… Пройшов місяць і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він також «там» був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком. Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрілили. Я кажу, пі… йо… (нехороші люди). Думають, війна все спише».
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Про це повідомляють в ГУР Міноборони.
В перехопленні дружина російського окупанта простить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Радить звернутися до матері, у якої зв’язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.
Потім розповідає історію про свою знайому у якої сина вбили в Україні:
«Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований… Пройшов місяць і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він також «там» був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком. Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрілили. Я кажу, пі… йо… (нехороші люди). Думають, війна все спише».
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