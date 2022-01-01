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У Міноборони пояснили, чому не називають втрати ЗСУ у війні

У Міноборони пояснили, чому не називають втрати ЗСУ у війні
Втрати України у війні є державною таємницею, тому влада не називає кількість загиблих.

Про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише Суспільне.

"Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона обумовлена воєнною доцільністю і тим, що ворог не повинен знати ці цифри і використовувати це для власних спроможностей", — зазначила вона.

Маляр закликала українців не розповсюджувати неперевірені дані про кількість загиблих та інші втрати ЗСУ.

"Не працюйте на ворога і не відкривайте ці цифри до завершення воєнного стану", — сказала чиновниця.

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Теги: Росія, Україна, війна
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