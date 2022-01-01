На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 16:46
14 липня виникла пожежа в житловому будинку у с. Поничів Зимнівської територіальної громади.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежу ліквідували працівники 7 Державної пожежно- рятувальної частини м. Володимира та місцевої пожежної охорони сіл Галинівка та Бубнів Володимир-Волинського району.
З фото можна зрозуміти, що вщент вигоріло горище будинку.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежу ліквідували працівники 7 Державної пожежно- рятувальної частини м. Володимира та місцевої пожежної охорони сіл Галинівка та Бубнів Володимир-Волинського району.
З фото можна зрозуміти, що вщент вигоріло горище будинку.
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