На Волині горів житловий будинок. ФОТО

На Волині горів житловий будинок. ФОТО
14 липня виникла пожежа в житловому будинку у с. Поничів Зимнівської територіальної громади.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС Волині.

Пожежу ліквідували працівники 7 Державної пожежно- рятувальної частини м. Володимира та місцевої пожежної охорони сіл Галинівка та Бубнів Володимир-Волинського району.

З фото можна зрозуміти, що вщент вигоріло горище будинку.
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
На Волині горів житловий будинок. ФОТО

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Теги: пожежа, Зимне, житловий будинок
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