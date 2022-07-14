З'явився законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години





Про це пише



Авторами виступили шість нардепів: Максим Єфімов, Олександр Юрченко, Артем Дмитрук, Анатолій Бурмич, Євген Яковенко та Ганна Скороход.



Згідно із законопроектом №7553, під порушенням комендантської години мається на увазі перебування у певний період доби, під час дії військового стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток чи посвідчень.



Пропонується, щоб таке порушення тягнуло попередження або накладення штрафу від 510 до 850 гривень (30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).



Якщо громадянин повторно протягом року порушив комендантську годину, наступний штраф вже становитиме 1,7-3,4 тис. гривень (100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).



Законодавчу ініціативу пропонується запровадити з огляду на те, що режим комендантської години в умовах військового стану до 24 лютого не запроваджувався на території України, відповідальність за порушення відповідних обмежень відсутня у чинних нормативно-правових актах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті парламенту з'явився законопроект, яким пропонують запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.Про це пише "Слово і Діло". Авторами виступили шість нардепів:таЗгідно із законопроектом №7553, під порушенням комендантської години мається на увазі перебування у певний період доби, під час дії військового стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток чи посвідчень.Пропонується, щоб таке порушення тягнуло попередження або накладення штрафу від 510 до 850 гривень (30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).Якщо громадянин повторно протягом року порушив комендантську годину, наступний штраф вже становитиме 1,7-3,4 тис. гривень (100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).Законодавчу ініціативу пропонується запровадити з огляду на те, що режим комендантської години в умовах військового стану до 24 лютого не запроваджувався на території України, відповідальність за порушення відповідних обмежень відсутня у чинних нормативно-правових актах.

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