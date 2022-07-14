З'явився законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години
Сьогодні, 17:15
На сайті парламенту з'явився законопроект, яким пропонують запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.
Про це пише "Слово і Діло".
Авторами виступили шість нардепів: Максим Єфімов, Олександр Юрченко, Артем Дмитрук, Анатолій Бурмич, Євген Яковенко та Ганна Скороход.
Згідно із законопроектом №7553, під порушенням комендантської години мається на увазі перебування у певний період доби, під час дії військового стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток чи посвідчень.
Пропонується, щоб таке порушення тягнуло попередження або накладення штрафу від 510 до 850 гривень (30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Якщо громадянин повторно протягом року порушив комендантську годину, наступний штраф вже становитиме 1,7-3,4 тис. гривень (100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Законодавчу ініціативу пропонується запровадити з огляду на те, що режим комендантської години в умовах військового стану до 24 лютого не запроваджувався на території України, відповідальність за порушення відповідних обмежень відсутня у чинних нормативно-правових актах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише "Слово і Діло".
Авторами виступили шість нардепів: Максим Єфімов, Олександр Юрченко, Артем Дмитрук, Анатолій Бурмич, Євген Яковенко та Ганна Скороход.
Згідно із законопроектом №7553, під порушенням комендантської години мається на увазі перебування у певний період доби, під час дії військового стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток чи посвідчень.
Пропонується, щоб таке порушення тягнуло попередження або накладення штрафу від 510 до 850 гривень (30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Якщо громадянин повторно протягом року порушив комендантську годину, наступний штраф вже становитиме 1,7-3,4 тис. гривень (100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Законодавчу ініціативу пропонується запровадити з огляду на те, що режим комендантської години в умовах військового стану до 24 лютого не запроваджувався на території України, відповідальність за порушення відповідних обмежень відсутня у чинних нормативно-правових актах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Києві створять військове кладовище
Сьогодні, 17:52
У Луцьку пропонують перейменувати ще три вулиці
Сьогодні, 17:30
З'явився законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години
Сьогодні, 17:15
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Медіа