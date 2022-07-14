З'явився законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години

З'явився законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години
На сайті парламенту з'явився законопроект, яким пропонують запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Про це пише "Слово і Діло".

Авторами виступили шість нардепів: Максим Єфімов, Олександр Юрченко, Артем Дмитрук, Анатолій Бурмич, Євген Яковенко та Ганна Скороход.

Згідно із законопроектом №7553, під порушенням комендантської години мається на увазі перебування у певний період доби, під час дії військового стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток чи посвідчень.

Пропонується, щоб таке порушення тягнуло попередження або накладення штрафу від 510 до 850 гривень (30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Якщо громадянин повторно протягом року порушив комендантську годину, наступний штраф вже становитиме 1,7-3,4 тис. гривень (100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Законодавчу ініціативу пропонується запровадити з огляду на те, що режим комендантської години в умовах військового стану до 24 лютого не запроваджувався на території України, відповідальність за порушення відповідних обмежень відсутня у чинних нормативно-правових актах.

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Теги: штрафи, комендантська година
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