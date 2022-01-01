У Луцьку пропонують перейменувати ще три вулиці

У Луцьку пропонують перейменувати ще три вулиці
Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще три вулиці обласного центру Волині.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Зокрема, вулиці Баженова планують повернути її історичну назву — Глиняну, а вулиці Потапова та Добролюбова переназвати Банковою та Рухівською відповідно. Тепер — черга за сесією міської ради, яка й має прийняти рішення.

Змінять свою назву й вулиці Грекова та Єрмолової. Їх міркують назвати вулицями Анатолія Пашкевича та Івана Піддубного. Оскільки ці вулиці іменні, то потребуватимуть громадського обговорення.

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Теги: Волинь, Луцьк, вулиці
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Коментарі 1
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А про вулицю пУтінцева, забули?
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