У Луцьку пропонують перейменувати ще три вулиці





Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.



Зокрема, вулиці Баженова планують повернути її історичну назву — Глиняну, а вулиці Потапова та Добролюбова переназвати Банковою та Рухівською відповідно. Тепер — черга за сесією міської ради, яка й має прийняти рішення.



Змінять свою назву й вулиці Грекова та Єрмолової. Їх міркують назвати вулицями Анатолія Пашкевича та Івана Піддубного. Оскільки ці вулиці іменні, то потребуватимуть громадського обговорення.

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