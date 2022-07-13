ЄС не визнаватиме паспорти, які режим Путіна роздаватиме українцям
Сьогодні, 18:27
Європейський Союз засуджує рішення Володимира Путіна спростити роздавання російських паспортів усім громадянам України і не буде визнавати ці документи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.
"Нове російське законодавство, яке зараз спрощує процедуру отримання громадянства Росії для всіх українців, є ще одним грубим порушенням суверенітету України, пов’язаним із незаконною війною Росії", – зазначив Боррель.
Він наголосив, що Європейський Союз не буде визнавати такі паспорти, і нагадав про попередню заяву Брюсселя у відповідь на рішення Путіна спростити надання громадянства мешканцям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.
"Нове російське законодавство, яке зараз спрощує процедуру отримання громадянства Росії для всіх українців, є ще одним грубим порушенням суверенітету України, пов’язаним із незаконною війною Росії", – зазначив Боррель.
Він наголосив, що Європейський Союз не буде визнавати такі паспорти, і нагадав про попередню заяву Брюсселя у відповідь на рішення Путіна спростити надання громадянства мешканцям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
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Коментарі 1
Та невже...оце так новина.Просніться вже,байстр....людство на порозі винищення,орки не відступлять,вони ж це прямо заявили.
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