У Києві створять військове кладовище





Про це Віталій Кличко.



«Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування — наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок — вшанувати їх подвиг та пам’ять. Тому ми ухвалили рішення щодо створення в столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце — поряд з урочищем Бабин Яр», — підкреслив мер Києва Віталій Кличко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 липня, на пленарному засіданні сесії Київради міські депутати схвалили рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці.Про це повідомив мер столиці«Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування — наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок — вшанувати їх подвиг та пам’ять. Тому ми ухвалили рішення щодо створення в столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце — поряд з урочищем Бабин Яр», — підкреслив мер Києва Віталій Кличко.

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