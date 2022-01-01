У Києві створять військове кладовище
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Сьогодні, 14 липня, на пленарному засіданні сесії Київради міські депутати схвалили рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування — наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок — вшанувати їх подвиг та пам’ять. Тому ми ухвалили рішення щодо створення в столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце — поряд з урочищем Бабин Яр», — підкреслив мер Києва Віталій Кличко.
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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування — наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок — вшанувати їх подвиг та пам’ять. Тому ми ухвалили рішення щодо створення в столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце — поряд з урочищем Бабин Яр», — підкреслив мер Києва Віталій Кличко.
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