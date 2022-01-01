Обстріл Вінниці: рятувальники шукають 42 людини, з якими зник зв'язок





Про це інформують у



У службі зазначили, що станом на 16:35 у результаті атаки росіян загинула 21 людина (в тому числі три дитини), ще 52 людини (в тому числі 4 дитини) госпіталізовані – з них 34 людини у важкому стані.



Всього до медичних закладів звернулися 91 постраждалий. Російські ракети пошкодили 55 будівель та 40 автомобілів.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники шукають 42 людини, з якими обірвався зв'язок після російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня. Про це інформують у пресслужбі ДСНС.У службі зазначили, що станом на 16:35 у результаті атаки росіян загинула 21 людина (в тому числі три дитини), ще 52 людини (в тому числі 4 дитини) госпіталізовані – з них 34 людини у важкому стані.Всього до медичних закладів звернулися 91 постраждалий. Російські ракети пошкодили 55 будівель та 40 автомобілів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію