Обстріл Вінниці: рятувальники шукають 42 людини, з якими зник зв'язок

Обстріл Вінниці: рятувальники шукають 42 людини, з якими зник зв'язок
Рятувальники шукають 42 людини, з якими обірвався зв'язок після російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС.

У службі зазначили, що станом на 16:35 у результаті атаки росіян загинула 21 людина (в тому числі три дитини), ще 52 людини (в тому числі 4 дитини) госпіталізовані – з них 34 людини у важкому стані.

Всього до медичних закладів звернулися 91 постраждалий. Російські ракети пошкодили 55 будівель та 40 автомобілів.

Обстріл Вінниці: рятувальники шукають 42 людини, з якими зник зв'язок
Обстріл Вінниці: рятувальники шукають 42 людини, з якими зник зв'язок
Обстріл Вінниці: рятувальники шукають 42 людини, з якими зник зв'язок
Обстріл Вінниці: рятувальники шукають 42 людини, з якими зник зв'язок





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Теги: Вінниця, обстріл, загиблі, ДСНС
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