Обстріл Вінниці: рятувальники шукають 42 людини, з якими зник зв'язок
Сьогодні, 17:02
Рятувальники шукають 42 людини, з якими обірвався зв'язок після російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС.
У службі зазначили, що станом на 16:35 у результаті атаки росіян загинула 21 людина (в тому числі три дитини), ще 52 людини (в тому числі 4 дитини) госпіталізовані – з них 34 людини у важкому стані.
Всього до медичних закладів звернулися 91 постраждалий. Російські ракети пошкодили 55 будівель та 40 автомобілів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у пресслужбі ДСНС.
У службі зазначили, що станом на 16:35 у результаті атаки росіян загинула 21 людина (в тому числі три дитини), ще 52 людини (в тому числі 4 дитини) госпіталізовані – з них 34 людини у важкому стані.
Всього до медичних закладів звернулися 91 постраждалий. Російські ракети пошкодили 55 будівель та 40 автомобілів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку пропонують перейменувати ще три вулиці
Сьогодні, 17:30
Обстріл Вінниці: рятувальники шукають 42 людини, з якими зник зв'язок
Сьогодні, 17:02
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 16:46
На Херсонщині звільнили 44 населених пункти
Сьогодні, 16:31
Медіа