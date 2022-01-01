На Херсонщині звільнили 44 населених пункти





Про це повідомив в.о. начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій під час брифінгу, пише



«На сьогодні більша частина Херсонщини залишається під тимчасовою окупацією. Звільнено на сьогодні 44 населених пункти», - сказав Бутрій.



За його словами, ці населені пункти дуже сильно страждають, тому що російський окупант постійно їх обстрілює.



«Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, це дитячі садки, школи, житлові будинки…», - розповів Бутрій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Херсонській області звільнено від російських окупантів 44 населених пункти.Про це повідомив в.о. начальника Херсонської ОВАпід час брифінгу, пише УНН «На сьогодні більша частина Херсонщини залишається під тимчасовою окупацією. Звільнено на сьогодні 44 населених пункти», - сказав Бутрій.За його словами, ці населені пункти дуже сильно страждають, тому що російський окупант постійно їх обстрілює.«Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, це дитячі садки, школи, житлові будинки…», - розповів Бутрій.

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