Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО

Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО
У конструктивних особливостях вантажного потягу на «Ягодині» прикордонники знайшли контрабанду.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Прикордонники Волинського загону у пункті пропуску «Ягодин» провели огляд вантажного потягу, що прямував до Польщі.

Як результат, в конструктивній порожнині хребтової балки одного з вагонів оглядовики знайшли 1330 пачок безакцизних цигарок різних торговельних марок.

Наразі тривають заходи із встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Контрабандне куриво вилучили співробітники митниці.
Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО
Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО
Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, контрабанда, цигарки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У тимчасово окупованому Херсоні чекають на політтехнологів, аби провести «референдум»
Сьогодні, 15:16
Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО
Сьогодні, 15:00
У Нацбанку розповіли, чи є ризик гіперінфляції в Україні
Сьогодні, 14:47
Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою
Сьогодні, 14:34
«Вперше на передову потрапив з Майдану»: історія танкіста волинської бригади
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
Через Волинь у запасному колесі автомобіля хотіли провезти контрабанду. ФОТО Через Волинь у запасному колесі автомобіля хотіли провезти контрабанду. ФОТО
20 квітень, 10:00
На «Ягодині» у вантажівці знайшли 500 пачок контрабандних цигарок На «Ягодині» у вантажівці знайшли 500 пачок контрабандних цигарок
15 листопад, 2021, 09:23
Лучанин перевозив у Польщу контрабанду в авто з подвійним дахом Лучанин перевозив у Польщу контрабанду в авто з подвійним дахом
15 березень, 2021, 09:30
З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО
22 березень, 2019, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У тимчасово окупованому Херсоні чекають на політтехнологів, аби провести «референдум»
Сьогодні, 15:16
 0
Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
У Нацбанку розповіли, чи є ризик гіперінфляції в Україні
Сьогодні, 14:47
 0
Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою
Сьогодні, 14:34
 0
«Вперше на передову потрапив з Майдану»: історія танкіста волинської бригади
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8