Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Прикордонники Волинського загону у пункті пропуску «Ягодин» провели огляд вантажного потягу, що прямував до Польщі.



Як результат, в конструктивній порожнині хребтової балки одного з вагонів оглядовики знайшли 1330 пачок безакцизних цигарок різних торговельних марок.



Наразі тривають заходи із встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Контрабандне куриво вилучили співробітники митниці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У конструктивних особливостях вантажного потягу на «Ягодині» прикордонники знайшли контрабанду.Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Прикордонники Волинського загону у пункті пропуску «Ягодин» провели огляд вантажного потягу, що прямував до Польщі.Як результат, в конструктивній порожнині хребтової балки одного з вагонів оглядовики знайшли 1330 пачок безакцизних цигарок різних торговельних марок.Наразі тривають заходи із встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Контрабандне куриво вилучили співробітники митниці.

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