«Вперше на передову потрапив з Майдану»: історія танкіста волинської бригади

«Вперше на передову потрапив з Майдану»: історія танкіста волинської бригади
Танкіст 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого Вадим з позивним «Залізяка» вдруге захищає Україну. Вперше потрапив на передову із Майдану, 8 квітня 2014 року.

Про це розповідають у пресслужбі бригади.

«Службу починав в одному з добровольчих батальйонів, а згодом перейшов у Володимирську бригаду, в танковий батальйон, - пригадує Вадим. - Брав участь у боях за Дебальцеве та Горлівку, а в 2016 році разом зі своїм танковим екіпажем виграв змагання на кращий танковий взвод Збройних Сил України».

Після закінчення контракту «Залізяка» звільнився з лав ЗСУ.

«Відпочивати довелося недовго. Благо, встиг трохи підлікуватися, бо попередні роки війни «назбирав» у собі трохи осколків. А вже 25 лютого 2022 я, відмобілізувавшись, був у військовій частині. Щоправда, не в «своїй»... Я хотів бути максимально корисним для нашої армії і для своєї держави, а тому доклав максимум зусиль, аби повернутися у свій танковий батальйон своєї 14-ї Князівської бригади, у свій колектив, - розповідає командир танку Залізяка. – Зараз я тут, де хотів бути, і роблю те, що вмію. І я тут – до Перемоги!»

Свій чималий досвід Вадим з задоволенням передає молодим побратимам.

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Теги: танкіст, 14 ОМБр, Волинь
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