Під окупацією перебуває 30% Харківщини, фіксуються факти катувань, – Синєгубов

Олег Синєгубов розповів про ситуацію на вільній та окупованій частинах Харківщини.



Про це йдеться в інтерв'ю Синєгубова, пише



«У нас 30% області перебуває під окупацією. Із перших днів повномасштабної війни у нас окуповані Куп‘янський та Вовчанський райони. Також можемо говорити про Ізюмський район, де залишаються приблизно 20 тисяч людей», — розповів очільник ОВА.



На території Куп‘янського та Вовчанського районів, за словами Синєгубова, ворог намагається інтегрувати систему освіти під свою вертикаль. Це також стосується медицини й рятувальних служб.



«Ми чітко розуміємо, що підрозділи ДСНС, які залишилися там, відмовлялися працювати під прапорами ворога, хоча такі пропозиції лунали неодноразово. Вони сказали: або ми працюємо у своїх формі, під прапором України, або ми не працюємо зовсім. Так само екстрена медична допомога. Ті, хто залишився, працюють під українськими прапорами», — наголосив Синєгубов.



Голова ОВА також поінформував, що в області зафіксували факти катувань людей російськими військовими, зокрема під час звільнення населених пунктів.



«Знаходили тіла людей і з контрольними пострілами в голову, і із зав‘язаними позаду руками. Щодо масовості зможемо остаточно зрозуміти, коли будемо звільняти наші території», — каже Синєгубов.



Також, за його словами, у Куп‘янську, на території одного з промислових підприємств, росіяни зробили «тюрму, фактично концтабір», де вони розміщують взятих під варту людей і проводять із ними «певні заходи для досягнення свого результату».



Унаслідок російських обстрілів на Харківщині зруйновані або пошкоджені близько 4800 об‘єктів інфраструктури, серед них заклади освіти і культури, лікарні, спортивні об‘єкти, а також близько 4200 житлових будинків.



Синєгубов наголосив, що протиповітряна оборона в Харкові працює. За його словами, лише за 11 липня окупанти випустили по місту близько 15 ракет, з яких долетіли «три-чотири».



«Звісно, ми не можемо всього розповідати людям. Це правильно, адже існує поняття військової таємниці, однак, будьте впевнені, що наші Збройні сили працюють на межі можливостей для того, щоб відстояти не лише місто Харків, але й всю область», — додав голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 30% Харківської області наразі перебуває під окупацією російських військ. Голова ОВАрозповів про ситуацію на вільній та окупованій частинах Харківщини.Про це йдеться в інтерв'ю, пише Громадське «У нас 30% області перебуває під окупацією. Із перших днів повномасштабної війни у нас окуповані Куп‘янський та Вовчанський райони. Також можемо говорити про Ізюмський район, де залишаються приблизно 20 тисяч людей», — розповів очільник ОВА.На території Куп‘янського та Вовчанського районів, за словами Синєгубова, ворог намагається інтегрувати систему освіти під свою вертикаль. Це також стосується медицини й рятувальних служб.«Ми чітко розуміємо, що підрозділи ДСНС, які залишилися там, відмовлялися працювати під прапорами ворога, хоча такі пропозиції лунали неодноразово. Вони сказали: або ми працюємо у своїх формі, під прапором України, або ми не працюємо зовсім. Так само екстрена медична допомога. Ті, хто залишився, працюють під українськими прапорами», — наголосив Синєгубов.Голова ОВА також поінформував, що в області зафіксували факти катувань людей російськими військовими, зокрема під час звільнення населених пунктів.«Знаходили тіла людей і з контрольними пострілами в голову, і із зав‘язаними позаду руками. Щодо масовості зможемо остаточно зрозуміти, коли будемо звільняти наші території», — каже Синєгубов.Також, за його словами, у Куп‘янську, на території одного з промислових підприємств, росіяни зробили «тюрму, фактично концтабір», де вони розміщують взятих під варту людей і проводять із ними «певні заходи для досягнення свого результату».Унаслідок російських обстрілів на Харківщині зруйновані або пошкоджені близько 4800 об‘єктів інфраструктури, серед них заклади освіти і культури, лікарні, спортивні об‘єкти, а також близько 4200 житлових будинків.Синєгубов наголосив, що протиповітряна оборона в Харкові працює. За його словами, лише за 11 липня окупанти випустили по місту близько 15 ракет, з яких долетіли «три-чотири».«Звісно, ми не можемо всього розповідати людям. Це правильно, адже існує поняття військової таємниці, однак, будьте впевнені, що наші Збройні сили працюють на межі можливостей для того, щоб відстояти не лише місто Харків, але й всю область», — додав голова ОВА.

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