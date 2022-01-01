Поблизу Херсона ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів
Сьогодні, 13:14
Поблизу тимчасово окупованого росіянами Херсону палає склад боєприпасів РФ.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою. Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, росіяни завдали ракетного удару по Вінниці: є загиблі та поранені.
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Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою. Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, росіяни завдали ракетного удару по Вінниці: є загиблі та поранені.
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