Поблизу Херсона ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів





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"В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою. Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня,







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу тимчасово окупованого росіянами Херсону палає склад боєприпасів РФ.Про це повідомляє СтратКом ЗСУ."В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою. Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, росіяни завдали ракетного удару по Вінниці : є загиблі та поранені.

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