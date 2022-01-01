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Поблизу Херсона ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів

Поблизу Херсона ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів
Поблизу тимчасово окупованого росіянами Херсону палає склад боєприпасів РФ.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою. Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, росіяни завдали ракетного удару по Вінниці: є загиблі та поранені.



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Теги: Росія, Україна, війна
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