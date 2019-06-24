На «Устилузі» – ремонт дороги: попереджають про ймовірний сповільнений трафік
Сьогодні, 11:14
У міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Устилуг - Зосін" розпочались ремонтні роботи дорожнього покриття.
Про це повідомляють у Волинській митниці.
Зазначають, що це вплине на організацію руху.
Як і раніше, пункт пропуску працюватиме цілодобово і пропускатиме транспортні засоби масою до 7,5 тонн, однак через перекриття окремих смуг можливий сповільнений трафік.
"Просимо врахувати такі обставини під час планування поїздок та з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", - кажуть в митниці.
За інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області , нині робота дорожників зосереджена на відновленні проїзду «дорогами життя», через які проходять основні обсяги товарів та гуманітарних вантажів. Вони намагатимуться виконати її у якомога стисліші строки.
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Про це повідомляють у Волинській митниці.
Зазначають, що це вплине на організацію руху.
Як і раніше, пункт пропуску працюватиме цілодобово і пропускатиме транспортні засоби масою до 7,5 тонн, однак через перекриття окремих смуг можливий сповільнений трафік.
"Просимо врахувати такі обставини під час планування поїздок та з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", - кажуть в митниці.
За інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області , нині робота дорожників зосереджена на відновленні проїзду «дорогами життя», через які проходять основні обсяги товарів та гуманітарних вантажів. Вони намагатимуться виконати її у якомога стисліші строки.
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