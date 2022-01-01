У Луцьку Toyota в'їхала у припарковану автівку

У Луцьку Toyota в'їхала у припарковану автівку
В одному із спальних районів Луцька сталася ДТП.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора вранці, 13 липня, патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду за участі двох автомобілів.

Прибувши на місце події поліцейські встановили, що водій TOYOTA COROLLA був неуважним та не стежив за дорожньою обстановкою. Під час руху заднім ходом здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб FORD TRANSIT.

При зіткненні обидва автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

Керманичі в ситуації розібралися шляхом складання європротоколу.

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Теги: ДТП, Луцьк
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