В Білому домі прокоментували використання ленд-лізу для України





Про це



“Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - відповів посадовець Білого дому на запит "Голосу Америки".



Він додав, що програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, як то USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.



Останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за цими програмами. Наразі Адміністрація президента США використовує для них кошти, які виділив Конгрес Сполучених Штатів. Йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів, більше половини з якого закладені на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.



Своєю чергою координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтервʼю "Голосу Америки" додав, що адміністрація все ще розглядає повноваження, які надає програма ленд-лізу.



“Ми вдячні Конгресу за цей законодавчий акт. Його було ухвалено на двопартійній основі, і це чітко вказує на те, наскільки члени Конгресу цінують підтримку, надану Україні, і хочуть впевнитись, що ми можемо і надалі це робити”, - сказав Джон Кірбі.



“Лише минулої п’ятниці президент Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо”, - додав посадовець.



Нагадаємо, закон про ленд-ліз, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.



Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за пришвидшеною процедурою, тобто не чекаючи на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом США.



Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Білому домі прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України.Про це повідомляє Голос Америки.“Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - відповів посадовець Білого дому на запит "Голосу Америки".Він додав, що програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, як то USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.Останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за цими програмами. Наразі Адміністрація президента США використовує для них кошти, які виділив Конгрес Сполучених Штатів. Йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів, більше половини з якого закладені на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.Своєю чергою координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтервʼю "Голосу Америки" додав, що адміністрація все ще розглядає повноваження, які надає програма ленд-лізу.“Ми вдячні Конгресу за цей законодавчий акт. Його було ухвалено на двопартійній основі, і це чітко вказує на те, наскільки члени Конгресу цінують підтримку, надану Україні, і хочуть впевнитись, що ми можемо і надалі це робити”, - сказав Джон Кірбі.“Лише минулої п’ятниці президент Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо”, - додав посадовець.Нагадаємо, закон про ленд-ліз, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за пришвидшеною процедурою, тобто не чекаючи на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом США.Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.

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