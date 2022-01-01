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За 141 день повномасштабної війни Росія втратила 37 870 військових

За 141 день повномасштабної війни Росія втратила 37 870 військових
Росія втратила у війні з Україною 37 870 військових та 219 літаків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 667 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,
артилерійських систем – 840 (+1) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 219 (+2) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,
спеціальної техніки – 67 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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