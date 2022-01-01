За 141 день повномасштабної війни Росія втратила 37 870 військових





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:



особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 667 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,

артилерійських систем – 840 (+1) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засобів ППО – 109 (+0) од,

літаків – 219 (+2) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),

крилатих ракет – 155 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,

спеціальної техніки – 67 (+0) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 37 870 військових та 219 літаків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 667 (+18) од,бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,артилерійських систем – 840 (+1) од,РСЗВ – 247 (+0) од,засобів ППО – 109 (+0) од,літаків – 219 (+2) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),крилатих ракет – 155 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,спеціальної техніки – 67 (+0) од.Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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