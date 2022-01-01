У Луцькому педколеджі готуються до навчального року: що буде з переселенцями, які живуть у гуртожитку
Сьогодні, 10:05
У Луцькому педколеджі у новому навчальному році планують розпочати очне навчання. Підвальні приміщення облаштовують під укриття. Переселенцям, які живуть у гуртожитку закладу, виділили окремий поверх.
Про це розповів Суспільному ректор Петро Бойчук.
Нині у навчальному закладі тривають ремонти. Зокрема завершують обладнання підвальних приміщень, які у разі повітряних тривог слугуватимуть укриттям та місцем навчання.
"Колектив готовий, всі на місцях, ніхто не звільнився. Хто був закордоном, то вже всі повернулися", – каже ректор.
У гуртожитку навчального закладу також завершують встановлювати енергоощадні вікна. З 4 березня тут жили вимушено переміщені українці. Для них виділили окремий другий поверх, – розповідає заступниця директора педколеджу Тетяна Оксенчук.
Що буде з переселенцями
Зі слів ректора, виселяти вимушено переміщених людей з інших регіонів з гуртожитку не будуть. За час повномасштабного вторгнення у закладі розмістили понад тисячу переселенців. Нині тут проживають 84 людини.
"У нас живе 30 діток, 17 людей з інвалідністю, наймолодшому – 2 роки, найстаршому мешканцю - 95 років. Є люди з Краматорська, Лисичанська, Луганська, Донецької області та Харкова", – говорить заступниця директора педколеджу Тетяна Оксенчук.
Оксана з сином і донькою приїхали до Луцька з Харкова у квітні, чоловік у лавах ЗСУ – захищає Батьківщину. Каже: вдома спали у підвалі через постійні вибухи, на 42-у добу обстрілів донька попросила залишити дім і виїхати.
"Додому ми ще не можемо повернутися, бо Харків щодня бомблять, туди прилітають ракети та наш район недалеко від Бєлгорода, звідки Росія на нас наступає. Тому це дуже небезпечно", – розповідає жінка.
Загалом, в навчальних закладах Волині нині проживає понад дві тисячі вимушено переміщених людей, — розповіла головна спеціалістка військово-цивільної адміністрації Софія Макарчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному ректор Петро Бойчук.
Нині у навчальному закладі тривають ремонти. Зокрема завершують обладнання підвальних приміщень, які у разі повітряних тривог слугуватимуть укриттям та місцем навчання.
"Колектив готовий, всі на місцях, ніхто не звільнився. Хто був закордоном, то вже всі повернулися", – каже ректор.
У гуртожитку навчального закладу також завершують встановлювати енергоощадні вікна. З 4 березня тут жили вимушено переміщені українці. Для них виділили окремий другий поверх, – розповідає заступниця директора педколеджу Тетяна Оксенчук.
Що буде з переселенцями
Зі слів ректора, виселяти вимушено переміщених людей з інших регіонів з гуртожитку не будуть. За час повномасштабного вторгнення у закладі розмістили понад тисячу переселенців. Нині тут проживають 84 людини.
"У нас живе 30 діток, 17 людей з інвалідністю, наймолодшому – 2 роки, найстаршому мешканцю - 95 років. Є люди з Краматорська, Лисичанська, Луганська, Донецької області та Харкова", – говорить заступниця директора педколеджу Тетяна Оксенчук.
Оксана з сином і донькою приїхали до Луцька з Харкова у квітні, чоловік у лавах ЗСУ – захищає Батьківщину. Каже: вдома спали у підвалі через постійні вибухи, на 42-у добу обстрілів донька попросила залишити дім і виїхати.
"Додому ми ще не можемо повернутися, бо Харків щодня бомблять, туди прилітають ракети та наш район недалеко від Бєлгорода, звідки Росія на нас наступає. Тому це дуже небезпечно", – розповідає жінка.
Загалом, в навчальних закладах Волині нині проживає понад дві тисячі вимушено переміщених людей, — розповіла головна спеціалістка військово-цивільної адміністрації Софія Макарчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Білому домі прокоментували використання ленд-лізу для України
Сьогодні, 10:40
У Луцькому педколеджі готуються до навчального року: що буде з переселенцями, які живуть у гуртожитку
Сьогодні, 10:05
Росіяни обстріляли центр Миколаєва: влучили у готель. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:35
«Він гордився службою»: на Волині нацгвардійці вручили нагороду полеглого побратима його бабусі
Сьогодні, 09:22
Медіа