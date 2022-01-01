 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Він гордився службою»: на Волині нацгвардійці вручили нагороду полеглого побратима його бабусі

«Він гордився службою»: на Волині нацгвардійці вручили нагороду полеглого побратима його бабусі
Волинянин Олексій Дейнека служив строкову службу в одному з підрозділів Національної гвардії України у Запоріжжі та на Великдень мав звільнитись у запас. Однак 26 лютого війна забрала життя нацгвардійця.

Про це повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Олексій поліг у бою з російськими окупантами поблизу міста Токмак Запорізької області. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, указом Президента України Олексія Дейнеку нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).

Державну нагороду нацгвардійці вручили бабусі Героя Мирославі Іванівні.

«Так добре йому було служити в Запоріжжі. Завжди дзвонив, гордився службою. Казав, ще 100 днів і я повернуся додому. 24 лютого подзвонив вдень, заспокоїв. Каже, бабусю, яка війна! Полякають трошки і перестануть… Я передзвоню…», - як зараз пам’ятає кожне слово останньої розмови з онуком.

Але так і не передзвонив... За кілька днів замість довгоочікуваних слів Олексія «Все добре, скоро повернуся», бабуся (яка фактично замінила хлопцеві маму, адже змалечку самотужки виховувала його сама) почула в телефонній слухавці тихий голос командира: «Вибачте, не вберегли»…
«Він гордився службою»: на Волині нацгвардійці вручили нагороду полеглого побратима його бабусі

Олексієві назавжди лишилося двадцять. Безжальна жорстока війна забрала його життя, як і сотні інших невинних життів українців. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія підступно не позарилася на нашу свободу.
«Він гордився службою»: на Волині нацгвардійці вручили нагороду полеглого побратима його бабусі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Шестирічна донька загиблого офіцера волинської бригади збирає гроші для ЗСУ
Сьогодні, 10:50
В Білому домі прокоментували використання ленд-лізу для України
Сьогодні, 10:40
За 141 день повномасштабної війни Росія втратила 37 870 військових
Сьогодні, 10:16
Росіяни обстріляли центр Миколаєва: влучили у готель. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:35
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому педколеджі готуються до навчального року: що буде з переселенцями, які живуть у гуртожитку
Сьогодні, 10:05
Росіяни обстріляли центр Миколаєва: влучили у готель. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:35
«Він гордився службою»: на Волині нацгвардійці вручили нагороду полеглого побратима його бабусі
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку 14 липня
Сьогодні, 09:02
ЗСУ на двох напрямках відбили штурмові дії росіян: ситуація на фронті станом на 14 липня
Сьогодні, 08:55
Схожі новини
Шестирічна донька загиблого офіцера волинської бригади збирає гроші для ЗСУ Шестирічна донька загиблого офіцера волинської бригади збирає гроші для ЗСУ
Сьогодні, 10:50
Трагічно загинув військовий з Волині Вадим Марушко Трагічно загинув військовий з Волині Вадим Марушко
13 липень, 19:06
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком
08 липень, 15:22
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО
07 липень, 20:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шестирічна донька загиблого офіцера волинської бригади збирає гроші для ЗСУ
Сьогодні, 10:50
 0
В Білому домі прокоментували використання ленд-лізу для України
Сьогодні, 10:40
 0
За 141 день повномасштабної війни Росія втратила 37 870 військових
Сьогодні, 10:16
 0
У Луцькому педколеджі готуються до навчального року: що буде з переселенцями, які живуть у гуртожитку
Сьогодні, 10:05
 0
Росіяни обстріляли центр Миколаєва: влучили у готель. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8