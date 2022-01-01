«Він гордився службою»: на Волині нацгвардійці вручили нагороду полеглого побратима його бабусі

Олексій Дейнека служив строкову службу в одному з підрозділів Національної гвардії України у Запоріжжі та на Великдень мав звільнитись у запас. Однак 26 лютого війна забрала життя нацгвардійця.



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Олексій поліг у бою з російськими окупантами поблизу міста Токмак Запорізької області. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, указом Президента України Олексія Дейнеку нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).



Державну нагороду нацгвардійці вручили бабусі Героя Мирославі Іванівні.



«Так добре йому було служити в Запоріжжі. Завжди дзвонив, гордився службою. Казав, ще 100 днів і я повернуся додому. 24 лютого подзвонив вдень, заспокоїв. Каже, бабусю, яка війна! Полякають трошки і перестануть… Я передзвоню…», - як зараз пам’ятає кожне слово останньої розмови з онуком.



Але так і не передзвонив... За кілька днів замість довгоочікуваних слів Олексія «Все добре, скоро повернуся», бабуся (яка фактично замінила хлопцеві маму, адже змалечку самотужки виховувала його сама) почула в телефонній слухавці тихий голос командира: «Вибачте, не вберегли»…



Олексієві назавжди лишилося двадцять. Безжальна жорстока війна забрала його життя, як і сотні інших невинних життів українців. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія підступно не позарилася на нашу свободу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинслужив строкову службу в одному з підрозділів Національної гвардії України у Запоріжжі та на Великдень мав звільнитись у запас. Однак 26 лютого війна забрала життя нацгвардійця.Про це повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Олексій поліг у бою з російськими окупантами поблизу міста Токмак Запорізької області. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, указом Президента України Олексія Дейнеку нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).Державну нагороду нацгвардійці вручили бабусі Героя«Так добре йому було служити в Запоріжжі. Завжди дзвонив, гордився службою. Казав, ще 100 днів і я повернуся додому. 24 лютого подзвонив вдень, заспокоїв. Каже, бабусю, яка війна! Полякають трошки і перестануть… Я передзвоню…», - як зараз пам’ятає кожне слово останньої розмови з онуком.Але так і не передзвонив... За кілька днів замість довгоочікуваних слів Олексія «Все добре, скоро повернуся», бабуся (яка фактично замінила хлопцеві маму, адже змалечку самотужки виховувала його сама) почула в телефонній слухавці тихий голос командира: «Вибачте, не вберегли»…Олексієві назавжди лишилося двадцять. Безжальна жорстока війна забрала його життя, як і сотні інших невинних життів українців. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія підступно не позарилася на нашу свободу.

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