Курс валют у Луцьку 14 липня

Курс валют у Луцьку 14 липня
14 липня готівковий курс долара становить 37,40, продають його за 37,64.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 37,47, а продають - за 37,77.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,94.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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