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ЗСУ на двох напрямках відбили штурмові дії росіян: ситуація на фронті станом на 14 липня

ЗСУ на двох напрямках відбили штурмові дії росіян: ситуація на фронті станом на 14 липня
Розпочалася сто сорок перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках змін у складі, положенні підрозділів та характері діяльності противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв із мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам’янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам’янки. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків по лінії зіткнення. У готовності до завдання ракетних ударів утримує чотири носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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