Зеленський призначив нового главу військової контррозвідки СБУ
Сьогодні, 08:15
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Олександра Дубровіна начальником департаменту військової контррозвідки Служби безпеки.
Відповідний указ опублікували на сайті президента.
Дослівно: "Призначити Дубровіна Олександра Олексійовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у документі.
Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади Сергія Левченка.
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Відповідний указ опублікували на сайті президента.
Дослівно: "Призначити Дубровіна Олександра Олексійовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у документі.
Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади Сергія Левченка.
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