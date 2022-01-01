Зеленський призначив нового главу військової контррозвідки СБУ

Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Олександра Дубровіна начальником департаменту військової контррозвідки Служби безпеки.



Відповідний указ опублікували на сайті президента.



Дослівно: "Призначити Дубровіна Олександра Олексійовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у документі.



Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади Сергія Левченка.





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