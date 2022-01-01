Зеленський призначив нового главу військової контррозвідки СБУ

Зеленський призначив нового главу військової контррозвідки СБУ
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Олександра Дубровіна начальником департаменту військової контррозвідки Служби безпеки.

Відповідний указ опублікували на сайті президента.

Дослівно: "Призначити Дубровіна Олександра Олексійовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у документі.

Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади Сергія Левченка.


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Теги: Олександр Дубровін
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