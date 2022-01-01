Для України немає загроз з боку Придністров'я, – президентка Молдови





Таку заяву зробила президентка Молдови Майя Санду в ефірі телеканалу Moldova 1, передає



"Я запевнила президента України, що наразі немає ризиків з боку Придністров'я. Я посилалася на інформацію, яку ми маємо, а також на дискусії з представниками Тирасполя", — повідомила Санду.



Нагадаємо, наприкінці червня президентка Молдови відвідала Україну. На спільному брифінгу із Зеленським глава держави зробила схожу заяву.



"Ми уважно стежимо за розвитком ситуації в Придністровському регіоні Молдови, і ми не бачимо неминучих загроз з регіону на даному етапі", — сказала тоді Санду.



Тим часом українська розвідка повідомила, що в так званій "ПМР" чоловіків агітують підписувати контракти зі Збройними силами Росії. На підприємствах проводяться спеціальні збори, а в центрах зайнятості безробітним в першу чергу пропонують вступати до лав ЗС РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На поточний момент для України немає загроз з боку Придністров'я. Цей висновок зроблено на основі внутрішньої інформації Молдови та дискусій з окупаційною адміністрацією в Тирасполі.Таку заяву зробила президентка Молдовив ефірі телеканалу Moldova 1, передає УНІАН "Я запевнила президента України, що наразі немає ризиків з боку Придністров'я. Я посилалася на інформацію, яку ми маємо, а також на дискусії з представниками Тирасполя", — повідомила Санду.Нагадаємо, наприкінці червня президентка Молдови відвідала Україну. На спільному брифінгу із Зеленським глава держави зробила схожу заяву."Ми уважно стежимо за розвитком ситуації в Придністровському регіоні Молдови, і ми не бачимо неминучих загроз з регіону на даному етапі", — сказала тоді Санду.Тим часом українська розвідка повідомила, що в так званій "ПМР" чоловіків агітують підписувати контракти зі Збройними силами Росії. На підприємствах проводяться спеціальні збори, а в центрах зайнятості безробітним в першу чергу пропонують вступати до лав ЗС РФ.

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