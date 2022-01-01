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Говорять українською: на Луганщині почали працювати елітні ворожі ДРГ

Говорять українською: на Луганщині почали працювати елітні ворожі ДРГ
Ворожі ДРГ на Луганщині посилені найманцями з "Ліги" , вони говорять українською та перевдягнуті в українську військову форму та намагаються зайти на українські блокпости.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

Голова Луганської ОВА зауважив, що російські окупанти посилили роботу ДРГ не тільки кількістю, але й якістю диверсійних груп.

"Якщо раніше відправляли якусь звичайну армійську розвідку, відправляли "Вагнерівців", то зараз вже відправляють еліти. В них еліта – це "Ліга", вони перевдягнені в українську військову форму. І ось вони намагаються робити певні такі речі, як наприклад, зайти на наші блокпости, а це непросто на передовій", - акцентував Гайдай.

Він додав, що раніше вважалося що приватна військова компанія "Вагнер" - це еліта російських військових, відтепер ситуація змінилася.

"Зараз до лав "Вагнерівців" набирають, як кажуть, кращих з гірших. Ну просто, хто йде, того й набирають. То вони вже розділилися. От "Ліга" вони дійсно підготовлені військові, з якими треба бути постійно насторожі. Вони не тільки перевдягаються в українську форму - вони ще й говорять українською", - підкреслив Гайдай.

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Теги: Сергій Гайдай, ДРГ
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