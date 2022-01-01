Говорять українською: на Луганщині почали працювати елітні ворожі ДРГ

Ворожі ДРГ на Луганщині посилені найманцями з "Ліги" , вони говорять українською та перевдягнуті в українську військову форму та намагаються зайти на українські блокпости.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністраціїв ефірі інформаційного телемарафону.Голова Луганської ОВА зауважив, що російські окупанти посилили роботу ДРГ не тільки кількістю, але й якістю диверсійних груп."Якщо раніше відправляли якусь звичайну армійську розвідку, відправляли "Вагнерівців", то зараз вже відправляють еліти. В них еліта – це "Ліга", вони перевдягнені в українську військову форму. І ось вони намагаються робити певні такі речі, як наприклад, зайти на наші блокпости, а це непросто на передовій", - акцентував Гайдай.Він додав, що раніше вважалося що приватна військова компанія "Вагнер" - це еліта російських військових, відтепер ситуація змінилася."Зараз до лав "Вагнерівців" набирають, як кажуть, кращих з гірших. Ну просто, хто йде, того й набирають. То вони вже розділилися. От "Ліга" вони дійсно підготовлені військові, з якими треба бути постійно насторожі. Вони не тільки перевдягаються в українську форму - вони ще й говорять українською", - підкреслив Гайдай.