Говорять українською: на Луганщині почали працювати елітні ворожі ДРГ
Сьогодні, 01:00
Ворожі ДРГ на Луганщині посилені найманцями з "Ліги" , вони говорять українською та перевдягнуті в українську військову форму та намагаються зайти на українські блокпости.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.
Голова Луганської ОВА зауважив, що російські окупанти посилили роботу ДРГ не тільки кількістю, але й якістю диверсійних груп.
"Якщо раніше відправляли якусь звичайну армійську розвідку, відправляли "Вагнерівців", то зараз вже відправляють еліти. В них еліта – це "Ліга", вони перевдягнені в українську військову форму. І ось вони намагаються робити певні такі речі, як наприклад, зайти на наші блокпости, а це непросто на передовій", - акцентував Гайдай.
Він додав, що раніше вважалося що приватна військова компанія "Вагнер" - це еліта російських військових, відтепер ситуація змінилася.
"Зараз до лав "Вагнерівців" набирають, як кажуть, кращих з гірших. Ну просто, хто йде, того й набирають. То вони вже розділилися. От "Ліга" вони дійсно підготовлені військові, з якими треба бути постійно насторожі. Вони не тільки перевдягаються в українську форму - вони ще й говорять українською", - підкреслив Гайдай.
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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.
Голова Луганської ОВА зауважив, що російські окупанти посилили роботу ДРГ не тільки кількістю, але й якістю диверсійних груп.
"Якщо раніше відправляли якусь звичайну армійську розвідку, відправляли "Вагнерівців", то зараз вже відправляють еліти. В них еліта – це "Ліга", вони перевдягнені в українську військову форму. І ось вони намагаються робити певні такі речі, як наприклад, зайти на наші блокпости, а це непросто на передовій", - акцентував Гайдай.
Він додав, що раніше вважалося що приватна військова компанія "Вагнер" - це еліта російських військових, відтепер ситуація змінилася.
"Зараз до лав "Вагнерівців" набирають, як кажуть, кращих з гірших. Ну просто, хто йде, того й набирають. То вони вже розділилися. От "Ліга" вони дійсно підготовлені військові, з якими треба бути постійно насторожі. Вони не тільки перевдягаються в українську форму - вони ще й говорять українською", - підкреслив Гайдай.
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