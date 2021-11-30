У прикордонних із Білоруссю областях посилили боротьбу з диверсантами, – Монастирський

У прикордонних із Білоруссю областях посилили боротьбу з диверсантами, – Монастирський
Правоохоронні органи посилюють заходи щодо запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп біля кордонів з Білоруссю та поблизу лінії фронту.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми, звичайно, посилюємо роботу в прикордонних областях із Республікою Білорусь. Ми чуємо сигнали щодо можливості заходу ДРГ саме з цієї території, тому там посилена робота - Нацполіції, ЗСУ, СБУ й інших органів, які відповідають сьогодні за безпеку. Кордони, які межують з районами, де ведуться бойові дії, там також посилена робота правоохоронців з метою виявлення ДРГ", - сказав міністр.

Він відзначив кілька найефективніших методів боротьби з диверсантами.

"Перше – це відеонагляд за проєктом "Безпечна країна". Друге – ефективні блокпости, які здійснюють ретельну перевірку... І залишається комендантська година – це також ефективний засіб боротьби і профілактики ДРГ. Всі ці заходи на час воєнного стану також будуть залишені", - наголосив очільник МВС.

За його словами, уряд нині обговорює запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години і це рішення цілком підтримує.

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Теги: Білорусь, прикордоння, Денис Монастирський
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