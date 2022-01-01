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Росіяни обстріляли центр Миколаєва: влучили у готель. ОНОВЛЕНО

Росіяни обстріляли центр Миколаєва: влучили у готель. ОНОВЛЕНО
Вночі 14 липня окупанти обстріляли Миколаїв.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Центр міста. Готель «Миколаїв». Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", – повідомив він.
Росіяни обстріляли центр Миколаєва: влучили у готель. ОНОВЛЕНО

Нагадаємо, що під час розбору завалів у житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині знайшли тіло ще однієї людини. Тож кількість загиблих зросла до 48, серед них є й одна дитина.
Росіяни обстріляли центр Миколаєва: влучили у готель. ОНОВЛЕНО


Як повідомили у Миколаївській ОВА місто зазнало масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

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Теги: Росія, Україна, війна
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