Росіяни обстріляли центр Миколаєва: влучили у готель. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:35
Вночі 14 липня окупанти обстріляли Миколаїв.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Центр міста. Готель «Миколаїв». Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", – повідомив він.
Нагадаємо, що під час розбору завалів у житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині знайшли тіло ще однієї людини. Тож кількість загиблих зросла до 48, серед них є й одна дитина.
Як повідомили у Миколаївській ОВА місто зазнало масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.
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Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Центр міста. Готель «Миколаїв». Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", – повідомив він.
Нагадаємо, що під час розбору завалів у житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині знайшли тіло ще однієї людини. Тож кількість загиблих зросла до 48, серед них є й одна дитина.
Як повідомили у Миколаївській ОВА місто зазнало масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.
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