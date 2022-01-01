Росіяни обстріляли центр Миколаєва: влучили у готель. ОНОВЛЕНО





Про це у своєму телеграм-каналі Олександр Сєнкевич.



"Центр міста. Готель «Миколаїв». Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", – повідомив він.



Нагадаємо, що під час розбору завалів у житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині знайшли тіло ще однієї людини. Тож





Як повідомили у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 14 липня окупанти обстріляли Миколаїв.Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста"Центр міста. Готель «Миколаїв». Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", – повідомив він.Нагадаємо, що під час розбору завалів у житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині знайшли тіло ще однієї людини. Тож кількість загиблих зросла до 48 , серед них є й одна дитина.Як повідомили у Миколаївській ОВА місто зазнало масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

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