Кількість загиблих від удару по Часовому Яру зросла до 48, розбір завалів триває

Під час розбору завалів у житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині знайшли тіло ще однієї людини. Тож кількість загиблих зросла до 48, серед них є й одна дитина.Про це ввечері 13 липня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.Загалом під час розбору завалів вдалося врятувати 9 людей. Роботи на місці події продовжуються.Перед цим поліція Донецької області розповіла, що їм уже вдалося ідентифікувати більшість тіл загиблих у Часовому Яру. Невпізнаними залишалися 11 тіл.Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня. У будинку повністю знищені два під'їзди.