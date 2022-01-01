Кількість загиблих від удару по Часовому Яру зросла до 48, розбір завалів триває
Сьогодні, 22:20
Під час розбору завалів у житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині знайшли тіло ще однієї людини. Тож кількість загиблих зросла до 48, серед них є й одна дитина.
Про це ввечері 13 липня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Загалом під час розбору завалів вдалося врятувати 9 людей. Роботи на місці події продовжуються.
Перед цим поліція Донецької області розповіла, що їм уже вдалося ідентифікувати більшість тіл загиблих у Часовому Яру. Невпізнаними залишалися 11 тіл.
Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня обстріляли житлову багатоповерхівку з реактивних систем залпового вогню «Ураган». У будинку повністю знищені два під'їзди.
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Про це ввечері 13 липня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Загалом під час розбору завалів вдалося врятувати 9 людей. Роботи на місці події продовжуються.
Перед цим поліція Донецької області розповіла, що їм уже вдалося ідентифікувати більшість тіл загиблих у Часовому Яру. Невпізнаними залишалися 11 тіл.
Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня обстріляли житлову багатоповерхівку з реактивних систем залпового вогню «Ураган». У будинку повністю знищені два під'їзди.
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