Удар по багатоповерхівці на Донеччині: щонайменше 15 людей загинули

Внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули вже 15 людей, ще 24 особи можуть бути під завалами.Про це повідомляють Державна служба з надзвичайних ситуацій України та голова Донецької ОВАв Telegram"Станом на 13.00 10 липня внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало 5 осіб.Для проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 67 осіб та 10 од. техніки", - йдеться у повідомленні рятувальників.Рятувальники оприлюднили відео з місця події, де триває розбір завалів.Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що п'ятьох осіб вдалося врятувати з-під завалів. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт."За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина", - повідомив Кириленко.