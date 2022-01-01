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Удар по багатоповерхівці на Донеччині: щонайменше 15 людей загинули

Удар по багатоповерхівці на Донеччині: щонайменше 15 людей загинули
Внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули вже 15 людей, ще 24 особи можуть бути під завалами.

Про це повідомляють Державна служба з надзвичайних ситуацій України та голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

"Станом на 13.00 10 липня внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало 5 осіб.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 67 осіб та 10 од. техніки", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Рятувальники оприлюднили відео з місця події, де триває розбір завалів.



Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що п'ятьох осіб вдалося врятувати з-під завалів. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт.

"За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина", - повідомив Кириленко.

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Теги: Часів Яр, загибель
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