Удар по багатоповерхівці на Донеччині: щонайменше 15 людей загинули
Сьогодні, 17:42
Внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули вже 15 людей, ще 24 особи можуть бути під завалами.
Про це повідомляють Державна служба з надзвичайних ситуацій України та голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
"Станом на 13.00 10 липня внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало 5 осіб.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 67 осіб та 10 од. техніки", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Рятувальники оприлюднили відео з місця події, де триває розбір завалів.
Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що п'ятьох осіб вдалося врятувати з-під завалів. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт.
"За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина", - повідомив Кириленко.
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Про це повідомляють Державна служба з надзвичайних ситуацій України та голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
"Станом на 13.00 10 липня внаслідок ракетного удару в п’ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр загинуло 15 осіб та постраждало 5 осіб.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 67 осіб та 10 од. техніки", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Рятувальники оприлюднили відео з місця події, де триває розбір завалів.
Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що п'ятьох осіб вдалося врятувати з-під завалів. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт.
"За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина", - повідомив Кириленко.
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