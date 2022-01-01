У Росії обіцяють амністію вбивцям та іншим засудженим, які воюватимуть проти України





Як



Зокрема, це відбувається у Республіці Адигея. "Зекам" обіцяють повну амністію після підписання та виконання контракту. Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутора Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнер".



Аналогічна робота проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді.



Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців "служби – зазначає розвідка.



При цьому, всі "зеки" мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус.



"У ході співбесід, які проводяться військовослужбовцями головного управління генерального штабу ЗС РФ, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10 000 добровольців. Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут", – мовиться у повідомленні ГУР.



Окрім цього, за даними нашої розвідки, управління ФСБ РФ по Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит щодо надання довідкової інформації про осіб, схильних до скоєння злочинів за ст. 207.3, ст. 280.3 кримінального кодексу РФ (публічне розповсюдження хибної інформації та скоєння дій по дискредитації ЗС РФ та їх участі в агресії проти України). При зборі такої інформації особливу увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії з огляду на значні втрати на війні в Україні та брак охочих йти на війну рекрутують новобранців серед засуджених.Як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, у РФ активізували набір до приватних військових компаній, рекрутують у місцях позбавлення волі.Зокрема, це відбувається у Республіці Адигея. "Зекам" обіцяють повну амністію після підписання та виконання контракту. Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутора Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнер".Аналогічна робота проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді.Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців "служби – зазначає розвідка.При цьому, всі "зеки" мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус."У ході співбесід, які проводяться військовослужбовцями головного управління генерального штабу ЗС РФ, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10 000 добровольців. Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут", – мовиться у повідомленні ГУР.Окрім цього, за даними нашої розвідки, управління ФСБ РФ по Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит щодо надання довідкової інформації про осіб, схильних до скоєння злочинів за ст. 207.3, ст. 280.3 кримінального кодексу РФ (публічне розповсюдження хибної інформації та скоєння дій по дискредитації ЗС РФ та їх участі в агресії проти України). При зборі такої інформації особливу увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні.

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