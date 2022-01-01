Українці завдали ударів по військовій частині росіян у Херсоні





Про це у Facebook Сергій Хлань.



"У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й", - зазначив він.



Хлань додав, що очевидці повідомляють про крики росіян під завалами.



"При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось - окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?", - додав депутат.



Раніше у місцевих пабліках свідки писали, що було дві хвилі прильотів на територію військової частини Пестеля. Два прильоти було о 5 ранку. Після цього прилетіло ще о 10-ій. Російські окупанти там метушаться весь цей час і зараз оточили центр міста. Навколо Пестеля виставлено вартових, перевіряють документи.



Російські пропагандисти факт ракетних "прильотів" по їх військовій базі в Херсоні підтверджують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові завдали ударів по військовій частині окупантів у Херсоні.Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради"У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й", - зазначив він.Хлань додав, що очевидці повідомляють про крики росіян під завалами."При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось - окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?", - додав депутат.Раніше у місцевих пабліках свідки писали, що було дві хвилі прильотів на територію військової частини Пестеля. Два прильоти було о 5 ранку. Після цього прилетіло ще о 10-ій. Російські окупанти там метушаться весь цей час і зараз оточили центр міста. Навколо Пестеля виставлено вартових, перевіряють документи.Російські пропагандисти факт ракетних "прильотів" по їх військовій базі в Херсоні підтверджують.

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