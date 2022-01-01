Українці завдали ударів по військовій частині росіян у Херсоні
Сьогодні, 16:27
Українські військові завдали ударів по військовій частині окупантів у Херсоні.
Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й", - зазначив він.
Хлань додав, що очевидці повідомляють про крики росіян під завалами.
"При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось - окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?", - додав депутат.
Раніше у місцевих пабліках свідки писали, що було дві хвилі прильотів на територію військової частини Пестеля. Два прильоти було о 5 ранку. Після цього прилетіло ще о 10-ій. Російські окупанти там метушаться весь цей час і зараз оточили центр міста. Навколо Пестеля виставлено вартових, перевіряють документи.
Російські пропагандисти факт ракетних "прильотів" по їх військовій базі в Херсоні підтверджують.
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Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й", - зазначив він.
Хлань додав, що очевидці повідомляють про крики росіян під завалами.
"При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось - окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?", - додав депутат.
Раніше у місцевих пабліках свідки писали, що було дві хвилі прильотів на територію військової частини Пестеля. Два прильоти було о 5 ранку. Після цього прилетіло ще о 10-ій. Російські окупанти там метушаться весь цей час і зараз оточили центр міста. Навколо Пестеля виставлено вартових, перевіряють документи.
Російські пропагандисти факт ракетних "прильотів" по їх військовій базі в Херсоні підтверджують.
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