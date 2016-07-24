Українець здобув титул найсильнішої людини світу
Сьогодні, 15:20
Український стронгмен Олексій Новіков удруге поспіль здобув титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні (Велика Британія). На них виборюють титул найсильнішої людини світу.
Як повідомляє Twitter змагань, Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера (42 очки).
Третє місце з відставанням в усього пів бала від «срібла» посів американець Еван Сінглтон (41,5).
Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.
«Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів», - написав український силач у сторіз на своїй сторінці в Instagram.
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Як повідомляє Twitter змагань, Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера (42 очки).
Третє місце з відставанням в усього пів бала від «срібла» посів американець Еван Сінглтон (41,5).
Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.
«Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів», - написав український силач у сторіз на своїй сторінці в Instagram.
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