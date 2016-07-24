Українець здобув титул найсильнішої людини світу

Олексій Новіков удруге поспіль здобув титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні (Велика Британія). На них виборюють титул найсильнішої людини світу.



Як повідомляє Мітчелла Гупера (42 очки).



Третє місце з відставанням в усього пів бала від «срібла» посів американець Еван Сінглтон (41,5).



Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.



«Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів», - написав український силач у сторіз на своїй сторінці в





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український стронгменудруге поспіль здобув титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні (Велика Британія). На них виборюють титул найсильнішої людини світу.Як повідомляє Twitter змагань, Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника - канадця(42 очки).Третє місце з відставанням в усього пів бала від «срібла» посів американець(41,5).Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.«Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів», - написав український силач у сторіз на своїй сторінці в Instagram

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