Українець здобув титул найсильнішої людини світу

Українець здобув титул найсильнішої людини світу
Український стронгмен Олексій Новіков удруге поспіль здобув титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні (Велика Британія). На них виборюють титул найсильнішої людини світу.

Як повідомляє Twitter змагань, Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера (42 очки).

Третє місце з відставанням в усього пів бала від «срібла» посів американець Еван Сінглтон (41,5).

Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.

«Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів», - написав український силач у сторіз на своїй сторінці в Instagram.


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Теги: Олексій Новіков, титул, змагання
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