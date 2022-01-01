Тероборона Волині розповіла про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Тероборона Волині розповіла про ситуацію на кордоні з Білоруссю
У смузі оборони 100 окремої бригади територіальної оборони Волині обстановка за минулий тиждень значних змін не зазнала, ознак формування наступальних угрупувань противника немає.

Про це бригада тероборони повідомляє у своєму телеграм-каналі.

Інформують, що особовий склад бригади територіальної оборони у взаємодії з іншими складовими сил оборони краю повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж кордону Республіки Білорусь.

«Окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати маневри в районі кордону. Можливе проведення демонстраційних та провокаційних дій з боку підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у прикордонній смузі . На блокпостах посилено режим контролю!, - йдеться у повідомленні.

Інформують також, що не виключається використання території Республіки Білорусь для завдання авіаційних та ракетних ударів з боку збройних сил РФ.

«Тривають заходи з нарощування інженерних загороджень та фортифікаційного обладнання. Командування бригади просить довіряти тільки офіційній та не розповсюджувати неперевірену та фейкову інформацію», - резюмують у теробороні.

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Теги: тероборона, Волинь, Білорусь
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