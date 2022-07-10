У Польщі зібрали 9 млн злотих на Bayraktar для України





Про це повідомила українська активістка у Польщі Наталка Панченко, пише "



"Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України", - написала вона у Facebook.



Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.



Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.



Нагадаємо, українці за 3 дні скинулися на 4 «Байрактари».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі вдалося зібрати вже 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.Про це повідомила українська активістка у Польщі, пише " Європейська правда "."Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України", - написала вона у Facebook.Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.Нагадаємо,

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