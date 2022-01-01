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Повітряні сили ЗСУ збили вертоліт окупантів

Повітряні сили ЗСУ збили вертоліт окупантів
Учора, 9 липня, опівдні поблизу Горлівки підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збив вертоліт російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у фейсбуці.

"Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 10 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії до України ЗСУ ліквідували 37 300 окупантів. Також українські захисники знищили 1641 ворожий танк.

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Теги: вертоліт, гелікоптер, війна
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