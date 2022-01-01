Повітряні сили ЗСУ збили вертоліт окупантів





Про це



"Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, станом на 10 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії до України ЗСУ ліквідували 37 300 окупантів. Також українські захисники знищили 1641 ворожий танк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 9 липня, опівдні поблизу Горлівки підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збив вертоліт російських окупаційних військ.Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у фейсбуці."Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, станом на 10 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Також українські захисники знищили 1641 ворожий танк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію