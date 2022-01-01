ЗСУ ліквідували 37 300 російських військових





Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:



— особового складу — близько 37300 осіб ліквідовано,

— танків — 1641 од,

— бойових броньованих машин — 3823 од,

— артилерійських систем — 834 од,

— РСЗВ — 247 од,

— засоби ППО — 108 од,

— літаків — 217 од,

— гелікоптерів — 188 од,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 676,

— крилаті ракети — 155,

— кораблі /катери — 15 од,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 2694 од,

— спеціальна техніка — 66.



Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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