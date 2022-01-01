ЗСУ ліквідували 37 300 російських військових
Сьогодні, 10:45
Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України ЗСУ ліквідували 37 300 окупантів. Також українські захисники знищили 1641 ворожий танк.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:
— особового складу — близько 37300 осіб ліквідовано,
— танків — 1641 од,
— бойових броньованих машин — 3823 од,
— артилерійських систем — 834 од,
— РСЗВ — 247 од,
— засоби ППО — 108 од,
— літаків — 217 од,
— гелікоптерів — 188 од,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 676,
— крилаті ракети — 155,
— кораблі /катери — 15 од,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 2694 од,
— спеціальна техніка — 66.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:
— особового складу — близько 37300 осіб ліквідовано,
— танків — 1641 од,
— бойових броньованих машин — 3823 од,
— артилерійських систем — 834 од,
— РСЗВ — 247 од,
— засоби ППО — 108 од,
— літаків — 217 од,
— гелікоптерів — 188 од,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 676,
— крилаті ракети — 155,
— кораблі /катери — 15 од,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 2694 од,
— спеціальна техніка — 66.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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