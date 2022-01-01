Росія ракетами знищила підприємство поблизу Кривого Рогу

Росія ракетами знищила підприємство поблизу Кривого Рогу
У селищі Радушне під Кривим Рогом на Дніпропетровщині прямим влучанням трьох російських ракет “Калібр” знищено підприємство промислової інфраструктури.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

“Закінчується ліквідація наслідків вчорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет “Калібр”. Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено”, – написав Вілкул у Telegram.

За його словами, втрати уточнюють.

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Теги: Радушне, обстріл, Олександр Вілкул
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