Розвідка Британії назвала важливу ціль Росії на Донеччині
Сьогодні, 09:50
Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області.
Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".
"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі і району Лисичанська на сході. Російські сили, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань у районі Попасної", - йдеться у зведенні.
Тимчасом, бої з району Ізюма продовжують концентруватися вздовж напрямку головної дороги Е40
"Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області", - заявила британська розвідка.
Напередодні у розвідці Британії повідомили, що Росія, ймовірно, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів.
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Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".
"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі і району Лисичанська на сході. Російські сили, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань у районі Попасної", - йдеться у зведенні.
Тимчасом, бої з району Ізюма продовжують концентруватися вздовж напрямку головної дороги Е40
"Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області", - заявила британська розвідка.
Напередодні у розвідці Британії повідомили, що Росія, ймовірно, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів.
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