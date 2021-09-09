Розвідка Британії назвала важливу ціль Росії на Донеччині

Розвідка Британії назвала важливу ціль Росії на Донеччині
Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі і району Лисичанська на сході. Російські сили, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань у районі Попасної", - йдеться у зведенні.

Тимчасом, бої з району Ізюма продовжують концентруватися вздовж напрямку головної дороги Е40

"Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області", - заявила британська розвідка.

Напередодні у розвідці Британії повідомили, що Росія, ймовірно, готується до нового наступу в Україні, стягуючи до російсько-українського кордону резерви з різних регіонів.

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Теги: війна, траса, Донеччина
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