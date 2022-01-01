Зеленський звільнив послів у п'ятьох країнах

Володимир Зеленський своїми указами звільнив низку послів України. Серед них український дипломат у Німеччині Андрій Мельник.



Про це



«Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина», - йдеться у тексті указу.



Варто зазначити, що Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років.



Окрім Мельника, український лідер також звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині, Вячеслава Яцюка - Норвегії, Євгена Перебийноса - Чехії, Ігоря Поліху – Індії та за сумісництвом в Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка, Народній Республіці Бангладеш.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентсвоїми указами звільнив низку послів України. Серед них український дипломат у НімеччинПро це йдеться у відповідних указах №479/2022 - №483/2022, які опубліковані на сайті українського президента.«Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина», - йдеться у тексті указу.Варто зазначити, що Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років.Окрім Мельника, український лідер також звільнивз посади посла України в Угорщині,- Норвегії- Чехії,– Індії та за сумісництвом в Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка, Народній Республіці Бангладеш.

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