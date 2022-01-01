Зеленський звільнив послів у п'ятьох країнах
Сьогодні, 08:00
Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив низку послів України. Серед них український дипломат у Німеччині Андрій Мельник.
Про це йдеться у відповідних указах №479/2022 - №483/2022, які опубліковані на сайті українського президента.
«Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина», - йдеться у тексті указу.
Варто зазначити, що Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років.
Окрім Мельника, український лідер також звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині, Вячеслава Яцюка - Норвегії, Євгена Перебийноса - Чехії, Ігоря Поліху – Індії та за сумісництвом в Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка, Народній Республіці Бангладеш.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у відповідних указах №479/2022 - №483/2022, які опубліковані на сайті українського президента.
«Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина», - йдеться у тексті указу.
Варто зазначити, що Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років.
Окрім Мельника, український лідер також звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині, Вячеслава Яцюка - Норвегії, Євгена Перебийноса - Чехії, Ігоря Поліху – Індії та за сумісництвом в Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка, Народній Республіці Бангладеш.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський звільнив послів у п'ятьох країнах
Сьогодні, 08:00
Знайшли простий та доступний спосіб покращити здоров'я серця
Сьогодні, 06:00
16-річна художниця з синдромом Дауна із Луцька малює картини та допомагає ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 04:55
Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені
Сьогодні, 03:24
На Донбасі за день росіяни вбили 3 місцевих жителів
Сьогодні, 02:06
Медіа