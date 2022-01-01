Зеленський звільнив послів у п'ятьох країнах

Зеленський звільнив послів у п'ятьох країнах
Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив низку послів України. Серед них український дипломат у Німеччині Андрій Мельник.

Про це йдеться у відповідних указах №479/2022 - №483/2022, які опубліковані на сайті українського президента.

«Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина», - йдеться у тексті указу.

Варто зазначити, що Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років.

Окрім Мельника, український лідер також звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині, Вячеслава Яцюка - Норвегії, Євгена Перебийноса - Чехії, Ігоря Поліху – Індії та за сумісництвом в Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка, Народній Республіці Бангладеш.

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Теги: Зеленський, посли
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