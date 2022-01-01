16-річна художниця з синдромом Дауна із Луцька малює картини та допомагає ЗСУ. ВІДЕО

16-річна художниця з синдромом Дауна із Луцька малює картини та допомагає ЗСУ. ВІДЕО
16-річна Уляна Сухачевська з Луцька малює картини. Дівчина продає власні роботи, а гроші передає на допомогу ЗСУ.

Про це розповіла Суспільному мама дівчини Тетяна Сухачевська.

Дівчина займається малюванням два роки. Одна із найкращих її картин – "Квіти", – розповідає мама. Ця робота зайняла перше місце в міжнародному конкурсі.

Художниця Ольга Грицюк 10 років працює з людьми та дітьми з інвалідністю. Каже: спочатку вчить учнів розуміти, що таке олівець чи пензлик. Каже: раніше Уляна малювала лише чорним кольором.
16-річна художниця з синдромом Дауна із Луцька малює картини та допомагає ЗСУ. ВІДЕО

"Я їй давала пробувати різні техніки. В неї є такі абстрактні малюнки та такі сміливі, що, можливо, навіть я внутрішньо до них не готова", – говорить викладачка.

Крім малювання Уляна співає, ходить в театральні студії "Бешкетники" та "Гармидер" та вчиться у навчально-реабілітаційному центрі. Зараз Уляна малює автопортрет. На картині вона – акторка, яка грає роль Сонця.

"Від мене йдуть промені, від платтячка йдуть промінчики, це я дарую людям тепло, щоб люди могли радіти життю", – говорить художниця.

Зі слів мами дівчинки, картину "Квіти" продали на аукціоні майже за дві тисячі гривень. Гроші родина Сухачевських уже передала волонтерам з Луцька.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, художниця, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16-річна художниця з синдромом Дауна із Луцька малює картини та допомагає ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 04:55
Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені
Сьогодні, 03:24
На Донбасі за день росіяни вбили 3 місцевих жителів
Сьогодні, 02:06
Українські захисники мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 01:00
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Волинська художниця продає власні картини заради української армії Волинська художниця продає власні картини заради української армії
24 березень, 15:10
У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ
09 липень, 21:22
У центрі Луцька гурт «Оt Vinta» влаштує благодійний концерт У центрі Луцька гурт «Оt Vinta» влаштує благодійний концерт
10 червень, 13:59
Майстриня з Луцька шиє амуніцію для ЗСУ. ВІДЕО Майстриня з Луцька шиє амуніцію для ЗСУ. ВІДЕО
20 травень, 03:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
16-річна художниця з синдромом Дауна із Луцька малює картини та допомагає ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 04:55
 0
Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені
Сьогодні, 03:24
 0
На Донбасі за день росіяни вбили 3 місцевих жителів
Сьогодні, 02:06
 0
Українські захисники мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 01:00
 0
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8