16-річна художниця з синдромом Дауна із Луцька малює картини та допомагає ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 04:55
16-річна Уляна Сухачевська з Луцька малює картини. Дівчина продає власні роботи, а гроші передає на допомогу ЗСУ.
Про це розповіла Суспільному мама дівчини Тетяна Сухачевська.
Дівчина займається малюванням два роки. Одна із найкращих її картин – "Квіти", – розповідає мама. Ця робота зайняла перше місце в міжнародному конкурсі.
Художниця Ольга Грицюк 10 років працює з людьми та дітьми з інвалідністю. Каже: спочатку вчить учнів розуміти, що таке олівець чи пензлик. Каже: раніше Уляна малювала лише чорним кольором.
"Я їй давала пробувати різні техніки. В неї є такі абстрактні малюнки та такі сміливі, що, можливо, навіть я внутрішньо до них не готова", – говорить викладачка.
Крім малювання Уляна співає, ходить в театральні студії "Бешкетники" та "Гармидер" та вчиться у навчально-реабілітаційному центрі. Зараз Уляна малює автопортрет. На картині вона – акторка, яка грає роль Сонця.
"Від мене йдуть промені, від платтячка йдуть промінчики, це я дарую людям тепло, щоб люди могли радіти життю", – говорить художниця.
Зі слів мами дівчинки, картину "Квіти" продали на аукціоні майже за дві тисячі гривень. Гроші родина Сухачевських уже передала волонтерам з Луцька.
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Про це розповіла Суспільному мама дівчини Тетяна Сухачевська.
Дівчина займається малюванням два роки. Одна із найкращих її картин – "Квіти", – розповідає мама. Ця робота зайняла перше місце в міжнародному конкурсі.
Художниця Ольга Грицюк 10 років працює з людьми та дітьми з інвалідністю. Каже: спочатку вчить учнів розуміти, що таке олівець чи пензлик. Каже: раніше Уляна малювала лише чорним кольором.
"Я їй давала пробувати різні техніки. В неї є такі абстрактні малюнки та такі сміливі, що, можливо, навіть я внутрішньо до них не готова", – говорить викладачка.
Крім малювання Уляна співає, ходить в театральні студії "Бешкетники" та "Гармидер" та вчиться у навчально-реабілітаційному центрі. Зараз Уляна малює автопортрет. На картині вона – акторка, яка грає роль Сонця.
"Від мене йдуть промені, від платтячка йдуть промінчики, це я дарую людям тепло, щоб люди могли радіти життю", – говорить художниця.
Зі слів мами дівчинки, картину "Квіти" продали на аукціоні майже за дві тисячі гривень. Гроші родина Сухачевських уже передала волонтерам з Луцька.
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