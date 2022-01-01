16-річна художниця з синдромом Дауна із Луцька малює картини та допомагає ЗСУ. ВІДЕО

Уляна Сухачевська з Луцька малює картини. Дівчина продає власні роботи, а гроші передає на допомогу ЗСУ.



Про це розповіла Тетяна Сухачевська.



Дівчина займається малюванням два роки. Одна із найкращих її картин – "Квіти", – розповідає мама. Ця робота зайняла перше місце в міжнародному конкурсі.



Художниця Ольга Грицюк 10 років працює з людьми та дітьми з інвалідністю. Каже: спочатку вчить учнів розуміти, що таке олівець чи пензлик. Каже: раніше Уляна малювала лише чорним кольором.



"Я їй давала пробувати різні техніки. В неї є такі абстрактні малюнки та такі сміливі, що, можливо, навіть я внутрішньо до них не готова", – говорить викладачка.



Крім малювання Уляна співає, ходить в театральні студії "Бешкетники" та "Гармидер" та вчиться у навчально-реабілітаційному центрі. Зараз Уляна малює автопортрет. На картині вона – акторка, яка грає роль Сонця.



"Від мене йдуть промені, від платтячка йдуть промінчики, це я дарую людям тепло, щоб люди могли радіти життю", – говорить художниця.



Зі слів мами дівчинки, картину "Квіти" продали на аукціоні майже за дві тисячі гривень. Гроші родина Сухачевських уже передала волонтерам з Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16-річназ Луцька малює картини. Дівчина продає власні роботи, а гроші передає на допомогу ЗСУ.Про це розповіла Суспільному мама дівчиниДівчина займається малюванням два роки. Одна із найкращих її картин – "Квіти", – розповідає мама. Ця робота зайняла перше місце в міжнародному конкурсі.Художниця10 років працює з людьми та дітьми з інвалідністю. Каже: спочатку вчить учнів розуміти, що таке олівець чи пензлик. Каже: раніше Уляна малювала лише чорним кольором."Я їй давала пробувати різні техніки. В неї є такі абстрактні малюнки та такі сміливі, що, можливо, навіть я внутрішньо до них не готова", – говорить викладачка.Крім малювання Уляна співає, ходить в театральні студії "Бешкетники" та "Гармидер" та вчиться у навчально-реабілітаційному центрі. Зараз Уляна малює автопортрет. На картині вона – акторка, яка грає роль Сонця."Від мене йдуть промені, від платтячка йдуть промінчики, це я дарую людям тепло, щоб люди могли радіти життю", – говорить художниця.Зі слів мами дівчинки, картину "Квіти" продали на аукціоні майже за дві тисячі гривень. Гроші родина Сухачевських уже передала волонтерам з Луцька.

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