На Донбасі за день росіяни вбили 3 місцевих жителів
Сьогодні, 02:06
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у суботу загинуло щонайменше троє людей, ще 23 поранено.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Кириленко повідомив про загиблих у Мар’їнці, Костянтинівці та Переїзному. Крім того, у Костянтинівці поранено 18 людей, у Зайцевому – 4, і ще одну – у Переїзному.
За словами голови ОВА, росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та по містам у відносному тилу.
Під вогнем — звільнена від росіян Павлівка у Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано один будинок, на щастя, без постраждалих.
В Авдіївці — більше 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо.
В Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше 1 людина, у Красногорівці — зайнялась пожежа в полях.
В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляний дачний кооператив у Новоселівці Першій — без постраждалих.
У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житловим масивам — вже зараз відомо про 1 загиблого і 18 поранених. Також ушкоджено молокозавод і меблева фабрика.
У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому.
Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Кириленко повідомив про загиблих у Мар’їнці, Костянтинівці та Переїзному. Крім того, у Костянтинівці поранено 18 людей, у Зайцевому – 4, і ще одну – у Переїзному.
За словами голови ОВА, росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та по містам у відносному тилу.
Під вогнем — звільнена від росіян Павлівка у Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано один будинок, на щастя, без постраждалих.
В Авдіївці — більше 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо.
В Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше 1 людина, у Красногорівці — зайнялась пожежа в полях.
В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляний дачний кооператив у Новоселівці Першій — без постраждалих.
У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житловим масивам — вже зараз відомо про 1 загиблого і 18 поранених. Також ушкоджено молокозавод і меблева фабрика.
У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому.
Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу на Донбасі від рук росіян загинули 5 людей
09 липень, 10:14
Росіяни «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ, – СБУ
08 липень, 16:50
Понад мільйон українців боронять країну, – Резніков
08 липень, 16:25
Коментарі 0
Останні новини
На Донбасі за день росіяни вбили 3 місцевих жителів
Сьогодні, 02:06
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 9 липня
09 липень, 23:54
ВР проголосувала за створення бази ДНК в Україні
09 липень, 22:49
Медіа