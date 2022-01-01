Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені





Про це Дмитро Живицький.



За його словами, жителі Шалигінської громади сьогодні вдень почули шість вибухів - росіяни били з РСЗВ. В цей же час окупантами було завдано ракетного удару за допомогою літака.



При цьому ввечері по Шалигінській громаді було випущено ще 12 ракет з літака. Після цього загарбники атакували район за допомогою РСЗВ.



Живицький додав, що опівдні в околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Три людини отримали поранення. Також від мінометних обстрілів постраждала і Есманська громада.



"Ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по есмінцях. А о другій годині ще 4. Ближче до половини третього - ще 7 мінометних "прильотів", - розповів глава ОВА.



Живицький зазначив, що в результаті ранкового обстрілу з гелікоптера в Миропільській громаді поранено дві людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 9 липня, росіяни обстріляли прикордонні райони Сумської області за допомогою РСЗВ, літаків і мінометів.Про це повідомляє голова Сумської ОВАЗа його словами, жителі Шалигінської громади сьогодні вдень почули шість вибухів - росіяни били з РСЗВ. В цей же час окупантами було завдано ракетного удару за допомогою літака.При цьому ввечері по Шалигінській громаді було випущено ще 12 ракет з літака. Після цього загарбники атакували район за допомогою РСЗВ.Живицький додав, що опівдні в околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Три людини отримали поранення. Також від мінометних обстрілів постраждала і Есманська громада."Ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по есмінцях. А о другій годині ще 4. Ближче до половини третього - ще 7 мінометних "прильотів", - розповів глава ОВА.Живицький зазначив, що в результаті ранкового обстрілу з гелікоптера в Миропільській громаді поранено дві людини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію