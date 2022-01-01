Українські захисники мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю

Сергій Наєв відвідав позиції українських бійців на кордоні з Білоруссю і повідомив, що захисники мінують небезпечні напрямки.



Про це



Наєв повідомив, що зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.



Підрозділи ДПСУ здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.



Наєв розповів, що поспілкувався з військовослужбовцями на позиціях, ознайомився з умовами їх служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.



На даний час, за його словами, ситуація повністю контролюється військовими ЗСУ, підрозділами ДПСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантвідвідав позиції українських бійців на кордоні з Білоруссю і повідомив, що захисники мінують небезпечні напрямки.Про це повідомляє пресслужба командування ОС ЗСУ.Наєв повідомив, що зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.Підрозділи ДПСУ здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.Наєв розповів, що поспілкувався з військовослужбовцями на позиціях, ознайомився з умовами їх служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.На даний час, за його словами, ситуація повністю контролюється військовими ЗСУ, підрозділами ДПСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів.

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