Українські захисники мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 01:00
Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції українських бійців на кордоні з Білоруссю і повідомив, що захисники мінують небезпечні напрямки.
Про це повідомляє пресслужба командування ОС ЗСУ.
Наєв повідомив, що зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.
Підрозділи ДПСУ здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.
Наєв розповів, що поспілкувався з військовослужбовцями на позиціях, ознайомився з умовами їх служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.
На даний час, за його словами, ситуація повністю контролюється військовими ЗСУ, підрозділами ДПСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба командування ОС ЗСУ.
Наєв повідомив, що зараз тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.
Підрозділи ДПСУ здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.
Наєв розповів, що поспілкувався з військовослужбовцями на позиціях, ознайомився з умовами їх служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.
На даний час, за його словами, ситуація повністю контролюється військовими ЗСУ, підрозділами ДПСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські захисники мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 01:00
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 9 липня
09 липень, 23:54
ВР проголосувала за створення бази ДНК в Україні
09 липень, 22:49
Медіа