Добрі новини від ВолиньPost за 9 липня

Добрі новини від ВолиньPost за 9 липня
На щастя, добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і нам щодня є про що писати. Уже 136 добу Збройні Сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати та надихати.

Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.

Сьогодні, 9 липня, нагадаємо вам про таке:

Українські десантники підбили 5 ворожих танків і взяли в полон окупантів
Українські воїни мужньо боронять рідну землю та очищають її від загарбників. Днями десантники вивели з ладу кілька одиниць техніки росіян та взяли кілька військових в полон.

Жителі волинського села купили та передали для ЗСУ кросовер

Громад села Раків Ліс, що на Камінь-Каширщині, підтримує українських захисників. Місцеві волонтери відправили у розпорядження 68 єгерської бригади ЗСУ кросовер KIA Sorento.

Канада відправить в Україну 39 броньованих машин

Канада відправить в Україну кілька десятків бронемашин, виготовлених в Онтаріо. Мовиться про 39 одиниць броньованих машин бойової підтримки General Dynamics.

Волинянка разом з іншими українками збирали гроші для ЗСУ у Великій Британії

Уродженка Волині разом згуртувалися з іншими українками у Великій Британії та провели захід на підтримку України та її захисників.

ЗСУ вчергове розгромили російських військових у Чорнобаївці


Українські війська знову розгромили російських окупантів у Чорнобаївці. Після ранкового удару лунають вибухи - у ворога детонують боєприпаси.

ЗСУ знищили вже 37 200 російських військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 638 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 815 (+4) од,
- артилерійських систем – 832 (+4) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 108 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) од,
- крилатих ракет – 155 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2) од,
- спеціальної техніки – 66 (+0) од.

Звільнена з полону Тайра охрестилася в храмі ПЦУ

Українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яку звільнили з російського полону, прийняла хрещення у храмі Православної церкви України.

Таїнство відбулося у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ

У Луцьку 8-річний переселенець з Бучі Савелій Жувак грає з перехожими в шахи на гроші, а зібрані кошти віддає на потребу Збройних сил України.

Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!

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Теги: Добрі новини, варте уваги
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