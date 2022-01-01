Добрі новини від ВолиньPost за 9 липня
09 липень, 23:54
На щастя, добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і нам щодня є про що писати. Уже 136 добу Збройні Сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати та надихати.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.
Сьогодні, 9 липня, нагадаємо вам про таке:
Українські десантники підбили 5 ворожих танків і взяли в полон окупантів
Українські воїни мужньо боронять рідну землю та очищають її від загарбників. Днями десантники вивели з ладу кілька одиниць техніки росіян та взяли кілька військових в полон.
Жителі волинського села купили та передали для ЗСУ кросовер
Громад села Раків Ліс, що на Камінь-Каширщині, підтримує українських захисників. Місцеві волонтери відправили у розпорядження 68 єгерської бригади ЗСУ кросовер KIA Sorento.
Канада відправить в Україну 39 броньованих машин
Канада відправить в Україну кілька десятків бронемашин, виготовлених в Онтаріо. Мовиться про 39 одиниць броньованих машин бойової підтримки General Dynamics.
Волинянка разом з іншими українками збирали гроші для ЗСУ у Великій Британії
Уродженка Волині разом згуртувалися з іншими українками у Великій Британії та провели захід на підтримку України та її захисників.
ЗСУ вчергове розгромили російських військових у Чорнобаївці
Українські війська знову розгромили російських окупантів у Чорнобаївці. Після ранкового удару лунають вибухи - у ворога детонують боєприпаси.
ЗСУ знищили вже 37 200 російських військових
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 638 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 815 (+4) од,
- артилерійських систем – 832 (+4) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 108 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) од,
- крилатих ракет – 155 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2) од,
- спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Звільнена з полону Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
Українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яку звільнили з російського полону, прийняла хрещення у храмі Православної церкви України.
Таїнство відбулося у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.
У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ
У Луцьку 8-річний переселенець з Бучі Савелій Жувак грає з перехожими в шахи на гроші, а зібрані кошти віддає на потребу Збройних сил України.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.
Сьогодні, 9 липня, нагадаємо вам про таке:
Українські десантники підбили 5 ворожих танків і взяли в полон окупантів
Українські воїни мужньо боронять рідну землю та очищають її від загарбників. Днями десантники вивели з ладу кілька одиниць техніки росіян та взяли кілька військових в полон.
Жителі волинського села купили та передали для ЗСУ кросовер
Громад села Раків Ліс, що на Камінь-Каширщині, підтримує українських захисників. Місцеві волонтери відправили у розпорядження 68 єгерської бригади ЗСУ кросовер KIA Sorento.
Канада відправить в Україну 39 броньованих машин
Канада відправить в Україну кілька десятків бронемашин, виготовлених в Онтаріо. Мовиться про 39 одиниць броньованих машин бойової підтримки General Dynamics.
Волинянка разом з іншими українками збирали гроші для ЗСУ у Великій Британії
Уродженка Волині разом згуртувалися з іншими українками у Великій Британії та провели захід на підтримку України та її захисників.
ЗСУ вчергове розгромили російських військових у Чорнобаївці
Українські війська знову розгромили російських окупантів у Чорнобаївці. Після ранкового удару лунають вибухи - у ворога детонують боєприпаси.
ЗСУ знищили вже 37 200 російських військових
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 638 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 815 (+4) од,
- артилерійських систем – 832 (+4) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 108 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) од,
- крилатих ракет – 155 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2) од,
- спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Звільнена з полону Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
Українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яку звільнили з російського полону, прийняла хрещення у храмі Православної церкви України.
Таїнство відбулося у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.
У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ
У Луцьку 8-річний переселенець з Бучі Савелій Жувак грає з перехожими в шахи на гроші, а зібрані кошти віддає на потребу Збройних сил України.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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