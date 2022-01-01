Добрі новини від ВолиньPost за 9 липня

На щастя, добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і нам щодня є про що писати. Уже 136 добу Збройні Сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати та надихати.у щоденній рубриці нагадує про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.Українські воїни мужньо боронять рідну землю та очищають її від загарбників. Днями десантники вивели з ладу кілька одиниць техніки росіян та взяли кілька військових в полон.Громад села Раків Ліс, що на Камінь-Каширщині, підтримує українських захисників. Місцеві волонтери відправили у розпорядження 68 єгерської бригади ЗСУ кросовер KIA Sorento.Канада відправить в Україну кілька десятків бронемашин, виготовлених в Онтаріо. Мовиться про 39 одиниць броньованих машин бойової підтримки General Dynamics.Уродженка Волині разом згуртувалися з іншими українками у Великій Британії та провели захід на підтримку України та її захисників.Українські війська знову розгромили російських окупантів у Чорнобаївці. Після ранкового удару лунають вибухи - у ворога детонують боєприпаси.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:- особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 638 (+1) од,- бойових броньованих машин ‒ 3 815 (+4) од,- артилерійських систем – 832 (+4) од,- РСЗВ – 247 (+0) од,- засобів ППО – 108 (+1) од,- літаків – 217 (+0) од,- гелікоптерів – 187 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) од,- крилатих ракет – 155 (+0) од,- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2) од,- спеціальної техніки – 66 (+0) од.Українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яку звільнили з російського полону, прийняла хрещення у храмі Православної церкви України.Таїнство відбулося у храмі на честь Трьох святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.У Луцьку 8-річний переселенець з Бучі Савелій Жувак грає з перехожими в шахи на гроші, а зібрані кошти віддає на потребу Збройних сил України.