Жителі волинського села купили та передали для ЗСУ кросовер
Сьогодні, 05:29
Громад села Раків Ліс, що на Камінь-Каширщині, підтримує українських захисників. Місцеві волонтери відправили у розпорядження 68 єгерської бригади ЗСУ кросовер KIA Sorento.
Про це повідомляє газета "Полісся".
Автомобіль із Німеччини в Україну доставив мешканець Раків Ліса Юрій Матвійчук. Такий необхідний на фронті подарунок на колесах, крім того, завантажили продуктами харчування та засобами особистої гігієни, що їх напередодні привезли камінь-каширці із Польщі.
"Отримавши нашу передачку, – розповідає староста округу Інна Півень, – до сільської ради зателефонував боєць із Каменя-Каширського на ім’я Олег".
Чоловік передав слова вдячності волинянам за їх щедрі серця, а особливо величезну подяку від захисників він висловив Леонідові Калюху, який здійснив найвагоміший грошовий внесок у придбання транспортного засобу.
"Земляки, ви — прекрасні", — зауважила Інна Півень, звертаючись до мешканців громади.
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Про це повідомляє газета "Полісся".
Автомобіль із Німеччини в Україну доставив мешканець Раків Ліса Юрій Матвійчук. Такий необхідний на фронті подарунок на колесах, крім того, завантажили продуктами харчування та засобами особистої гігієни, що їх напередодні привезли камінь-каширці із Польщі.
"Отримавши нашу передачку, – розповідає староста округу Інна Півень, – до сільської ради зателефонував боєць із Каменя-Каширського на ім’я Олег".
Чоловік передав слова вдячності волинянам за їх щедрі серця, а особливо величезну подяку від захисників він висловив Леонідові Калюху, який здійснив найвагоміший грошовий внесок у придбання транспортного засобу.
"Земляки, ви — прекрасні", — зауважила Інна Півень, звертаючись до мешканців громади.
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