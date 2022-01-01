Жителі волинського села купили та передали для ЗСУ кросовер

Жителі волинського села купили та передали для ЗСУ кросовер
Громад села Раків Ліс, що на Камінь-Каширщині, підтримує українських захисників. Місцеві волонтери відправили у розпорядження 68 єгерської бригади ЗСУ кросовер KIA Sorento.

Про це повідомляє газета "Полісся".

Автомобіль із Німеччини в Україну доставив мешканець Раків Ліса Юрій Матвійчук. Такий необхідний на фронті подарунок на колесах, крім того, завантажили продуктами харчування та засобами особистої гігієни, що їх напередодні привезли камінь-каширці із Польщі.

"Отримавши нашу передачку, – розповідає староста округу Інна Півень, – до сільської ради зателефонував боєць із Каменя-Каширського на ім’я Олег".

Чоловік передав слова вдячності волинянам за їх щедрі серця, а особливо величезну подяку від захисників він висловив Леонідові Калюху, який здійснив найвагоміший грошовий внесок у придбання транспортного засобу.

"Земляки, ви — прекрасні", — зауважила Інна Півень, звертаючись до мешканців громади.

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Теги: Волинь, допомога, Раків Ліс, ЗСУ
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