Жителі волинського села купили та передали для ЗСУ кросовер





Про це повідомляє газета



Автомобіль із Німеччини в Україну доставив мешканець Раків Ліса Юрій Матвійчук. Такий необхідний на фронті подарунок на колесах, крім того, завантажили продуктами харчування та засобами особистої гігієни, що їх напередодні привезли камінь-каширці із Польщі.



"Отримавши нашу передачку, – розповідає староста округу Інна Півень, – до сільської ради зателефонував боєць із Каменя-Каширського на ім’я Олег".



Чоловік передав слова вдячності волинянам за їх щедрі серця, а особливо величезну подяку від захисників він висловив Леонідові Калюху, який здійснив найвагоміший грошовий внесок у придбання транспортного засобу.



"Земляки, ви — прекрасні", — зауважила Інна Півень, звертаючись до мешканців громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громад села Раків Ліс, що на Камінь-Каширщині, підтримує українських захисників. Місцеві волонтери відправили у розпорядження 68 єгерської бригади ЗСУ кросовер KIA Sorento.Про це повідомляє газета "Полісся". Автомобіль із Німеччини в Україну доставив мешканець Раків Ліса Юрій Матвійчук. Такий необхідний на фронті подарунок на колесах, крім того, завантажили продуктами харчування та засобами особистої гігієни, що їх напередодні привезли камінь-каширці із Польщі."Отримавши нашу передачку, – розповідає староста округу Інна Півень, – до сільської ради зателефонував боєць із Каменя-Каширського на ім’я Олег".Чоловік передав слова вдячності волинянам за їх щедрі серця, а особливо величезну подяку від захисників він висловив Леонідові Калюху, який здійснив найвагоміший грошовий внесок у придбання транспортного засобу."Земляки, ви — прекрасні", — зауважила Інна Півень, звертаючись до мешканців громади.

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