Деякі українці можуть залишитися без відпустки
Сьогодні, 03:42
Голова Держслужби з питань праці Ігор Денера заявив, що українці, які працюють у низці сфер економіки, на час дії воєнного стану залишаться без відпусток.
Ідеться про такі сфери, як оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури, - повідомляє Кореспондент.
Він зазначив, що йдеться про оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури та ін.
"Якщо підприємство бачить, що йому необхідно безперервно функціонувати, працівникам може бути відмовлено взагалі в будь-яких видах відпустки", – заявив чиновник.
За його словами, законодавством передбачено такі обмеження для працівників:
паливно-енергетичного сектору;
нафтової та газової промисловості;
ядерної енергетики;
охорони здоров'я;
системи життєзабезпечення;
транспорту і пошти;
оборонної промисловості;
металургійної промисловості;
цивільного захисту.
"На період воєнного часу економіка має працювати, не час для повноцінного відпочинку. Законодавець ухвалив рішення про те, що мінімальний термін відпустки має бути один для всіх. Тому зменшений у педагогів і так далі", – зазначив Денера.
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Ідеться про такі сфери, як оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури, - повідомляє Кореспондент.
Він зазначив, що йдеться про оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури та ін.
"Якщо підприємство бачить, що йому необхідно безперервно функціонувати, працівникам може бути відмовлено взагалі в будь-яких видах відпустки", – заявив чиновник.
За його словами, законодавством передбачено такі обмеження для працівників:
паливно-енергетичного сектору;
нафтової та газової промисловості;
ядерної енергетики;
охорони здоров'я;
системи життєзабезпечення;
транспорту і пошти;
оборонної промисловості;
металургійної промисловості;
цивільного захисту.
"На період воєнного часу економіка має працювати, не час для повноцінного відпочинку. Законодавець ухвалив рішення про те, що мінімальний термін відпустки має бути один для всіх. Тому зменшений у педагогів і так далі", – зазначив Денера.
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