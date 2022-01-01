Деякі українці можуть залишитися без відпустки

Деякі українці можуть залишитися без відпустки
Голова Держслужби з питань праці Ігор Денера заявив, що українці, які працюють у низці сфер економіки, на час дії воєнного стану залишаться без відпусток.

Ідеться про такі сфери, як оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури, - повідомляє Кореспондент.

Він зазначив, що йдеться про оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури та ін.

"Якщо підприємство бачить, що йому необхідно безперервно функціонувати, працівникам може бути відмовлено взагалі в будь-яких видах відпустки", – заявив чиновник.

За його словами, законодавством передбачено такі обмеження для працівників:

паливно-енергетичного сектору;
нафтової та газової промисловості;
ядерної енергетики;
охорони здоров'я;
системи життєзабезпечення;
транспорту і пошти;
оборонної промисловості;
металургійної промисловості;
цивільного захисту.

"На період воєнного часу економіка має працювати, не час для повноцінного відпочинку. Законодавець ухвалив рішення про те, що мінімальний термін відпустки має бути один для всіх. Тому зменшений у педагогів і так далі", – зазначив Денера.

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Теги: Україна, відпустки, війна, робота
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