Деякі українці можуть залишитися без відпустки





Ідеться про такі сфери, як оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури, - повідомляє



Він зазначив, що йдеться про оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури та ін.



"Якщо підприємство бачить, що йому необхідно безперервно функціонувати, працівникам може бути відмовлено взагалі в будь-яких видах відпустки", – заявив чиновник.



За його словами, законодавством передбачено такі обмеження для працівників:



паливно-енергетичного сектору;

нафтової та газової промисловості;

ядерної енергетики;

охорони здоров'я;

системи життєзабезпечення;

транспорту і пошти;

оборонної промисловості;

металургійної промисловості;

цивільного захисту.



"На період воєнного часу економіка має працювати, не час для повноцінного відпочинку. Законодавець ухвалив рішення про те, що мінімальний термін відпустки має бути один для всіх. Тому зменшений у педагогів і так далі", – зазначив Денера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Держслужби з питань праці Ігор Денера заявив, що українці, які працюють у низці сфер економіки, на час дії воєнного стану залишаться без відпусток.Ідеться про такі сфери, як оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури, - повідомляє Кореспондент. Він зазначив, що йдеться про оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури та ін."Якщо підприємство бачить, що йому необхідно безперервно функціонувати, працівникам може бути відмовлено взагалі в будь-яких видах відпустки", – заявив чиновник.За його словами, законодавством передбачено такі обмеження для працівників:паливно-енергетичного сектору;нафтової та газової промисловості;ядерної енергетики;охорони здоров'я;системи життєзабезпечення;транспорту і пошти;оборонної промисловості;металургійної промисловості;цивільного захисту."На період воєнного часу економіка має працювати, не час для повноцінного відпочинку. Законодавець ухвалив рішення про те, що мінімальний термін відпустки має бути один для всіх. Тому зменшений у педагогів і так далі", – зазначив Денера.

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