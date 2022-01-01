Українські десантники підбили 5 ворожих танків і взяли в полон окупантів. ФОТО
Сьогодні, 01:14
Українські воїни мужньо боронять рідну землю та очищають її від загарбників. Днями десантники вивели з ладу кілька одиниць техніки росіян та взяли кілька військових в полон.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, посилаючись на службу зв‘язків з громадськістю 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.
Під час бою, на одній з ділянок ведення бойових дій, десантники знищили та вивели з ладу 5 ворожих танків. Деяких з членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, посилаючись на службу зв‘язків з громадськістю 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.
Під час бою, на одній з ділянок ведення бойових дій, десантники знищили та вивели з ладу 5 ворожих танків. Деяких з членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон.
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