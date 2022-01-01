Добрі новини від ВолиньPost за 8 липня
08 липень, 23:35
Не варто фокусуватися на сумних звістках, адже вони не додають нам бойового духу. Із запалом в очах та вогнем у серці продовжуємо боронити рідну землю вже сто тридцять п'яту добу. І впродовж чотирьох місяців на інформаційному фронті – не без добрих новин!
Тож у постійній рубриці знижуємо рівень негативного контенту і ділимося з вами позитивом.
Сьогодні, 8 липня, ми писали про таке:
До кінця року Україна отримає ще 20 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів
До кінця поточного року Україна отримає ще близько 20 мільярдів доларів допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.
Окрім того, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що до початку конференції по відновленню України, яка відбулася у Лугано (Швейцарія), підписали домовленості із партнерами про надання 26,7 млрд доларів, частину з яких держава вже отримала.
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Орків у пеклі більшає! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 637 (+35) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,
артилерійських систем – 828 (+13) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 107 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,
спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Волинянка з двома синами служить в Нацгвардії: історія родини захисників
Волинянка Марія понад три роки служить кухарем в одній з військових частин НГУ. З початком повномасштабної війни сини жінки Дмитро та Михайло теж стали військовими. І тепер родиною вони захищають Батьківщину.
До того як стати військовою, Марія 20 років працювала кухарем у школі-інтернаті. Нині, жартуючи каже, готує для дорослих дітей. А сім’я, то її натхнення.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
«У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив», – перехоплена розмова окупанта, який розповідає про порядки в російській армії
Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку: «У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку».
Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете».
Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.
Аби прослухати перехоплену розмову, натисніть на заголовок
«Укрзалізниця» змінила логотип на честь Бориса Джонсона
Українська залізнична компанія прикрасила свій логотип у соцмережах «шапкою» розпатланої світлої шевелюри на честь прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який йде з посади.
Оновлення логотипа компанії оцінили і користувачі соцмереж. Так, у фейсбуці новий логотип УЗ за 12 годин зібрав понад дві тисячі лайків та безліч схвальних коментарів.
Оптимізували рух через «Ягодин»: черги значно зменшилися
Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» вже пропрацював 10 діб у новому режимі і заходи з оптимізації руху дали суттєвий результат.
Завдяки виконанню міждержавних домовленостей щодо прискорення пропуску вантажних транспортних засобів через українсько-польський кордон, вдалося значно покращити ситуацію на під’їзних шляхах та підвищити пропускну спроможність пункту пропуску.
Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти
Сьогодні, 8 липня, у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки лунали навчальні постріли. Відтепер повправлятися зі зброєю може кожен охочий. І якщо звичайний тир є чи не у кожному закладі освіти, то у Лесиному виші таки здивували: тут відкрили мультимедійний вогневий комплекс.
Нині вчитися стріляти дійсно безпечно, хоч габаритні макети ідентичні справжній зброї. Мішень, що розміщена на екрані дошки, може рухатися і ускладнювати завдання, але у тому і родзинка.
Лікарку з Волині нагородили медаллю ООН
Чотири медики з Волині, серед яких – завідувачка поліклінічного відділення комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Тамара Басалик, удостоїлися медалей ООН.
Щиро вітаємо землячку і зичимо успіху!
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Тож у постійній рубриці знижуємо рівень негативного контенту і ділимося з вами позитивом.
Сьогодні, 8 липня, ми писали про таке:
До кінця року Україна отримає ще 20 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів
До кінця поточного року Україна отримає ще близько 20 мільярдів доларів допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.
Окрім того, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що до початку конференції по відновленню України, яка відбулася у Лугано (Швейцарія), підписали домовленості із партнерами про надання 26,7 млрд доларів, частину з яких держава вже отримала.
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Орків у пеклі більшає! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 637 (+35) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,
артилерійських систем – 828 (+13) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 107 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,
спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Волинянка з двома синами служить в Нацгвардії: історія родини захисників
Волинянка Марія понад три роки служить кухарем в одній з військових частин НГУ. З початком повномасштабної війни сини жінки Дмитро та Михайло теж стали військовими. І тепер родиною вони захищають Батьківщину.
До того як стати військовою, Марія 20 років працювала кухарем у школі-інтернаті. Нині, жартуючи каже, готує для дорослих дітей. А сім’я, то її натхнення.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
«У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив», – перехоплена розмова окупанта, який розповідає про порядки в російській армії
Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку: «У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку».
Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете».
Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.
Аби прослухати перехоплену розмову, натисніть на заголовок
«Укрзалізниця» змінила логотип на честь Бориса Джонсона
Українська залізнична компанія прикрасила свій логотип у соцмережах «шапкою» розпатланої світлої шевелюри на честь прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який йде з посади.
Оновлення логотипа компанії оцінили і користувачі соцмереж. Так, у фейсбуці новий логотип УЗ за 12 годин зібрав понад дві тисячі лайків та безліч схвальних коментарів.
Оптимізували рух через «Ягодин»: черги значно зменшилися
Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» вже пропрацював 10 діб у новому режимі і заходи з оптимізації руху дали суттєвий результат.
Завдяки виконанню міждержавних домовленостей щодо прискорення пропуску вантажних транспортних засобів через українсько-польський кордон, вдалося значно покращити ситуацію на під’їзних шляхах та підвищити пропускну спроможність пункту пропуску.
Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти
Сьогодні, 8 липня, у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки лунали навчальні постріли. Відтепер повправлятися зі зброєю може кожен охочий. І якщо звичайний тир є чи не у кожному закладі освіти, то у Лесиному виші таки здивували: тут відкрили мультимедійний вогневий комплекс.
Нині вчитися стріляти дійсно безпечно, хоч габаритні макети ідентичні справжній зброї. Мішень, що розміщена на екрані дошки, може рухатися і ускладнювати завдання, але у тому і родзинка.
Лікарку з Волині нагородили медаллю ООН
Чотири медики з Волині, серед яких – завідувачка поліклінічного відділення комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Тамара Басалик, удостоїлися медалей ООН.
Щиро вітаємо землячку і зичимо успіху!
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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