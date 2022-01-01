Добрі новини від ВолиньPost за 8 липня

Не варто фокусуватися на сумних звістках, адже вони не додають нам бойового духу. Із запалом в очах та вогнем у серці продовжуємо боронити рідну землю вже сто тридцять п'яту добу. І впродовж чотирьох місяців на інформаційному фронті – не без добрих новин!Тож у постійній рубриці знижуємо рівень негативного контенту і ділимося з вами позитивом.До кінця поточного року Україна отримає ще близько 20 мільярдів доларів допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.Окрім того, прем’єр-міністр Українидодав, що до початку конференції по відновленню України, яка відбулася у Лугано (Швейцарія), підписали домовленості із партнерами про надання 26,7 млрд доларів, частину з яких держава вже отримала.Орків у пеклі більшає! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 637 (+35) од,бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,артилерійських систем – 828 (+13) од,РСЗВ – 247 (+0) од,засобів ППО – 107 (+0) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 187 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,крилатих ракет – 155 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,спеціальної техніки – 66 (+0) од.Волинянкапонад три роки служить кухарем в одній з військових частин НГУ. З початком повномасштабної війни сини жінкитатеж стали військовими. І тепер родиною вони захищають Батьківщину.До того як стати військовою, Марія 20 років працювала кухарем у школі-інтернаті. Нині, жартуючи каже, готує для дорослих дітей. А сім’я, то її натхнення.Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку: «У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку».Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете».Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.Українська залізнична компанія прикрасила свій логотип у соцмережах «шапкою» розпатланої світлої шевелюри на честь прем'єр-міністра Великої Британії, який йде з посади.Оновлення логотипа компанії оцінили і користувачі соцмереж. Так, у фейсбуці новий логотип УЗ за 12 годин зібрав понад дві тисячі лайків та безліч схвальних коментарів.Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» вже пропрацював 10 діб у новому режимі і заходи з оптимізації руху дали суттєвий результат.Завдяки виконанню міждержавних домовленостей щодо прискорення пропуску вантажних транспортних засобів через українсько-польський кордон, вдалося значно покращити ситуацію на під’їзних шляхах та підвищити пропускну спроможність пункту пропуску.Сьогодні, 8 липня, у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки лунали навчальні постріли. Відтепер повправлятися зі зброєю може кожен охочий. І якщо звичайний тир є чи не у кожному закладі освіти, то у Лесиному виші таки здивували: тут відкрили мультимедійний вогневий комплекс.Нині вчитися стріляти дійсно безпечно, хоч габаритні макети ідентичні справжній зброї. Мішень, що розміщена на екрані дошки, може рухатися і ускладнювати завдання, але у тому і родзинка.Чотири медики з Волині, серед яких – завідувачка поліклінічного відділення комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня», удостоїлися медалей ООН.