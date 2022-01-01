Скільки Луцьк витратив на квіти, які висаджують на вулицях міста. ВІДЕО

У Луцьку працівники комунального підприємства "Парки і сквери" завершують висаджувати квіти. Тендер на виконання робіт з озеленення міста сягнув дев'яти мільйонів гривень.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на керівника комунального підприємстваЛевову частину саджанців надала львівська фірма, решту виростили власноруч – розповіла Алла Можелюк, майстриня комунального підприємства "Парки і сквери".Усього запланували висадити 150 тисяч саджанців – це однорічні квіти. Говорить, що цього року усі квіткові композиції виконані із вкрапленням національної символіки."У нас двократна посадка. Перша посадка – це рання весна: квітень місяць – віола, тому що вона морозостійка", – каже майстриня підприємства.Озеленювачка Руслана Кулаєва розказує, що висаджують сальвії, чорнобривці, агератум голубий і бегонії.Лучани, з якими поспілкувалися журналісти, ландшафтний дизайн міста оцінюють позитивно.Однорічними квітами можна буде милуватися до перших морозів.