Скільки Луцьк витратив на квіти, які висаджують на вулицях міста. ВІДЕО

Скільки Луцьк витратив на квіти, які висаджують на вулицях міста. ВІДЕО
У Луцьку працівники комунального підприємства "Парки і сквери" завершують висаджувати квіти. Тендер на виконання робіт з озеленення міста сягнув дев'яти мільйонів гривень.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на керівника комунального підприємства Олександра Михалуся.

Левову частину саджанців надала львівська фірма, решту виростили власноруч – розповіла Алла Можелюк, майстриня комунального підприємства "Парки і сквери".

Усього запланували висадити 150 тисяч саджанців – це однорічні квіти. Говорить, що цього року усі квіткові композиції виконані із вкрапленням національної символіки.

"У нас двократна посадка. Перша посадка – це рання весна: квітень місяць – віола, тому що вона морозостійка", – каже майстриня підприємства.

Озеленювачка Руслана Кулаєва розказує, що висаджують сальвії, чорнобривці, агератум голубий і бегонії.

Лучани, з якими поспілкувалися журналісти, ландшафтний дизайн міста оцінюють позитивно.

Однорічними квітами можна буде милуватися до перших морозів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, озеленення, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водійка переплутала педалі та наїхала на перехожих, – ЗМІ
Сьогодні, 22:57
Скільки Луцьк витратив на квіти, які висаджують на вулицях міста. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
На Херсонщині ЗСУ знищили два командні пункти росіян
Сьогодні, 21:35
У Луцьку продовжують роботу центри арт-терапії
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО Під час турніру з ММА у Луцьку зібрали гроші для військових. ФОТО
20 червень, 12:20
У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових
15 червень, 10:45
Луцькі волонтери збирають кошти на дві автівки для військових Луцькі волонтери збирають кошти на дві автівки для військових
24 травень, 14:09
Лучанин обікрав торговельний контейнер Лучанин обікрав торговельний контейнер
03 травень, 13:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водійка переплутала педалі та наїхала на перехожих, – ЗМІ
Сьогодні, 22:57
 0
Скільки Луцьк витратив на квіти, які висаджують на вулицях міста. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
 0
На Херсонщині ЗСУ знищили два командні пункти росіян
Сьогодні, 21:35
 0
У Луцьку продовжують роботу центри арт-терапії
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 9 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8