На Херсонщині ЗСУ знищили два командні пункти росіян

На Херсонщині ЗСУ знищили два командні пункти росіян
На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти російських військ.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталію Гуменюк.

"Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії".

Гуменюк додала, що результати цього влучання дорозвідуються.

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Теги: війна, ЗСУ, Херсонщина
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