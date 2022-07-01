На Херсонщині ЗСУ знищили два командні пункти росіян





Про це повідомляє



"Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії".



Гуменюк додала, що результати цього влучання дорозвідуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти російських військ.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталію Гуменюк."Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії".Гуменюк додала, що результати цього влучання дорозвідуються.

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