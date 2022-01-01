На Волині водійка переплутала педалі та наїхала на перехожих, – ЗМІ
Сьогодні, 22:57
У місті Володимир водійка автомобіля Аudi наїхала на двох перехожих.
Аварія сталася 8-го липня, близько 19:30 біля парку «Слов‘янський», - пише БУГ.
За словами очевидців, кермувальниця автівки виїжджала з повороту вулиці Василівської на вулицю Луцьку та здійснила наїзд на двох дівчат, переплутавши педалі “газ” та “гальма”. Після цього водійка від’їхала ще на декілька десятків метрів з місця пригоди.
Постраждалих забрала карета швидкої допомоги. За попередніми даними, вони отримали легкі тілесні ушкодження. Водійка не постраждала. Внаслідок ДТП в автомобілі утворились тріщини на лобовому склі.
На місці працювала поліція та медики. Деталі згодом.
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Аварія сталася 8-го липня, близько 19:30 біля парку «Слов‘янський», - пише БУГ.
За словами очевидців, кермувальниця автівки виїжджала з повороту вулиці Василівської на вулицю Луцьку та здійснила наїзд на двох дівчат, переплутавши педалі “газ” та “гальма”. Після цього водійка від’їхала ще на декілька десятків метрів з місця пригоди.
Постраждалих забрала карета швидкої допомоги. За попередніми даними, вони отримали легкі тілесні ушкодження. Водійка не постраждала. Внаслідок ДТП в автомобілі утворились тріщини на лобовому склі.
На місці працювала поліція та медики. Деталі згодом.
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