На Волині водійка переплутала педалі та наїхала на перехожих, – ЗМІ

На Волині водійка переплутала педалі та наїхала на перехожих, – ЗМІ
У місті Володимир водійка автомобіля Аudi наїхала на двох перехожих.

Аварія сталася 8-го липня, близько 19:30 біля парку «Слов‘янський», - пише БУГ.

За словами очевидців, кермувальниця автівки виїжджала з повороту вулиці Василівської на вулицю Луцьку та здійснила наїзд на двох дівчат, переплутавши педалі “газ” та “гальма”. Після цього водійка від’їхала ще на декілька десятків метрів з місця пригоди.

Постраждалих забрала карета швидкої допомоги. За попередніми даними, вони отримали легкі тілесні ушкодження. Водійка не постраждала. Внаслідок ДТП в автомобілі утворились тріщини на лобовому склі.

На місці працювала поліція та медики. Деталі згодом.

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Теги: Володимир, аварія
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